“بشرة خير سجل واستفيد بالـ 10000 دينار” .. موعد صرف منحة رمضان في الجزائر 2024 + الشروط المطلوبة .. الحق سجل وخدها
جهود الحكومة الجزائرية في تقديم يد العون والمساعدة إلى الأسر المحتاجة والفقيرة لا تتوقف، حيث قامت الحكومة بإطلاق منحة رمضان، وذلك لتقديم يد العون لهم من أجل أن يتمكنوا من توفير مستلزمات الشهر الكريم وكذلك عيد الفطر المبارك، لذا هناك اهتمام بمعرفة موعد صرف منحة رمضان في الجزائر 2024 وكذلك الشروط التي يجب أن تتوفر لكي يكون الشخص مستحق للحصول على هذا الدعم.
موعد صرف منحة رمضان في الجزائر 2024
أكدت الحكومة الجزائرية أن موعد صرف منحة رمضان في الجزائر 2024 في اليوم 16 من الشهر الفضيل وتستمر عملية الصرف إلى نهاية الشهر، وفيما يتعلق بقيمة المنحة وردًا على التساؤلات التي طرأت بخصوص هذه النقطة أكدت الحكومة أنه تصل في كثير من الأحوال إلى 10 آلاف دينار جزائري.
شروط ومتطلبات استحقاق منحة رمضان 2024
على الرغم من كون هذه المنحة مخصصة إلى فئات معينة وأن الهدف الأساسي منها هو تقديم يد العون إلى هذه الفئات إلا أن هناك متطلبات يجب أن تتوفر وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا له، وتتمثل هذه المتطلبات في الآتى:
- الدعم متاح للمواطن الجزائري فقط.
- يشترط إقامته داخل الجزائر بشكل دائم.
- هذا بجانب أن من ضمن الشروط أنه لا بد من أن تكون ديانة المتقدم الإسلام.
- عدم الاستفادة من أي برنامج دعم تقدمه الحكومة الجزائرية من قبل أو خلال وقت التقدم بطلب.
- يشترط ألا يوجد قيمة كبيرة من الرصيد في حسابه البنكي.
- ألا يمتلك عقارات ومباني بقيم مالية كبيرة.