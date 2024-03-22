“خبر هيفرح الملايين” .. موعد صرف رواتب التقاعد في الجزائر 2024 بالزيادة الجديدة + كيفية الاستعلام عنها .. فرجت وهتقبض

من أكثر العناوين التي يتم تداولها على محركات البحث الجزائرية هي معرفة موعد صرف رواتب التقاعد في الجزائر 2024، خاصة أنه انتشرت أخبار بشأن وجود زيادة في قيمة المعاشات، الأمر الذي جعل حكومة الجزائر ووزارة المالية الجزائرية بالإفصاح عن حقيقة هذا الأمر بالإضافة إلى تأكيد حكومة الجزائر على أنه يمكن الإستعلام عن كل ما يتعلق بصرف رواتب التقاعد بشكل إلكتروني من حيث موعد الصرف وقيمة الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد.

موعد صرف رواتب التقاعد في الجزائر 2024

صرحت الحكومة الجزائرية أن موعد صرف رواتب التقاعد في الجزائر 2024 يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي جديد وعملية الصرف تستمر 5 أيام متتالية، وذلك لمنع حدوث أي تكدس على منافذ صرف مستحقات رواتب المعاشات، الجدير بالذكر أن فيما يتعلق بزيادة الرواتب فإن وزارة المالية أكدت صدور القرار واعتمده من قبل الحكومة الجزائرية وأنه سوف يطبق في شهر مايو القادم 2024.

طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

متاح الإستعلام عن راتب التقاعد بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب الفعلي إلى أي مكان تابع إلى وزارة التضامن الإجتماعي الجزائرية، وتتمثل طريقة الإستعلام في الآتي: