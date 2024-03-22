“اعرفها وادفعها من البيت” .. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اون لاين + كيفية السداد .. ادفعها قبل ما يفوتك الميعاد

الحكومة دائما تقوم بتقديم خدمات عظيمة ومتميزة على الإطلاق تستفاد منهج عدد كبير جدا من المواطنين ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين حتى يتمكن الجميع من دفعها بدلا من غلق شبكة الكهرباء عن المنزل أو ارتفاع الغرامات بشكل كبير مما يؤدي في هذا الوقت إلى الحبس لذلك عليك عزيزي المواطن أن تقوم بالإسراع في سد فاتورة الكهرباء وتستعلم عنها وعن قيمتها وفقا لطرق الأون لاين التي سوف نقوم بالإعلان عنها وفقا لهذا المقال

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين

يمكنك عزيزي المواطن الإستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين حتى تتمكن من دفعها فيمكنك أن تطلع على طريقة الإستعلام الآتية:

أولا يجب أن نقوم بالدخول عبر الصفحة الرسمية لوزارة الكهرباء المصرية من هنا.

ثم نضغط الآن على أيقونة الخدمات.

سوف يتطلب منا الآن أن نقوم بكتابة المحافظة التي يتواجد بها المستهلك.

ثم نبدأ بكتابة اسمه بالكامل مع كتابة اسم صاحب العداد

ثم يتم كتابة عدد أرقام العداد.

ابدأ الآن بإدخال باقي البيانات التي يتطلبها الموقع .

انقر الآن على أيقونة الإستعلام سوف يظهر أمامك الآن قيمة الإستعلام الخاص بالفاتورة…

دفع فاتورة الكهرباء أونلاين

أصبح بإمكاننا من اليوم أن نقوم بالإعتماد اعتمادا كليا عن سد فواتير بعض أنواع الطرق الأخرى مثل فاتورة الكهرباء وفاتورة المياه أو فاتورة الغاز بطريقة حديثة جدا كما أطلقتها الحكومة وبالتالي وفرت دفع فاتورة الكهرباء بطريقة الأون لاين وفقا للخطوات التالية: