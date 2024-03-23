اسمك في كشف الأسماء… أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عبر منصة مظلتي

يبحث العديد من المواطنين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخير، حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق قد أعلنت عن جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 لمساعدة جميع الأسر المحتاجة، حيث إنها تقدم العديد من الخدمات لمواطنيها لتقديم كافة الدعم لهؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجا في البلد، وذلك حتى يقدرون على مواجهه غلاء الأسعار والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة الأشخاص الذي لا تملك أي وظيفه أو عمل يلبي احتياجاتها المعيشية.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تتم عملية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في 2024 من خلال عدد من الخطوات يمكن ذكرها على النحو التالي:

أولا يجب التوجه إلى منصة مظلتي.

يتم بعدها الضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

ثم يتم تحديد رقم الوجبة.

بعد ذلك حدد الدفعة المرغوب الاستعلام عنها.

ثم بعدها قم بالنقر على أيقونة الاستعلام للتحقق من الأسماء المؤهلة.

وسيتم بعدها تحميل قوائم المعتمدين على خدمات الدعم الاجتماعي.

الشروط اللازم توافرها لصرف دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024 في العراق

هناك عدد من الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وهذه الشروط هي كالآتي”