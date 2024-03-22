اسمك نزل في الكشف.. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي في جميع محافظات العراق المشمولين بالوجبة السابعة 2024

هناك بحث مكثف على كافة محركات البحث عن أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2024، والتي تلقت حوالي 300 ألف طلب للدفع الحالية من أسماء المشمولين، إذ إن الحكومة العراقية تبادر دائما في مساعدة جميع العائلات الأكثر احتياجا في العراق فسوف نتعرف اليوم على طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، بالإضافة إلى معرفة الشروط اللازمة.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

هناك بعض الخطوات اللازمة حتى يتمكن الشخص من معرفة أسماء الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية، حيث يُمكن الاستعلام عن المشمولين بالوجبة السابعة كالآتي:

تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي.

بعدها يتم الضغط على خانة الرعاية الاجتماعية من أعلى الصفحة.

بعدها نحدد رقم الوجبة وهي السابعة.

أو الضغط على الدفعة للمرغوب الاستعلام عن بياناتها ومعلوماتها.

بعد ذلك تعبئة اسم المنطقة التي يسكن فيها الشخص.

ثم كتابة جميع البيانات اللازمة بشكل صحيح.

بعد ذلك الضغط على خانة الاستعلام.

شروط صرف الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024 في العراق

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية يجب توافر عدد من المعايير والشروط الواجب استيفاؤها في المواطن وجاءت على هذا النحو: