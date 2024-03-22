حلويات رمضان اللذيذة.. طريقة القطايف بحشوات مختلفة شهية

تعد القطايف من أشهر الحلويات في شهر رمضان المبارك التي يحبها الكثير منا بكل حشواتها سواء الحلوة أو الحادقة، فالقطايف تعتبر بمثابة تعويض عما فقده الجسم طوال فترة صيامه، لذلك سنقدم لكم طريقة القطايف بحشوات مختلفة بسيطة مناسبة لأذواق الجميع، بمكننا تحضيرها في المنزل يمكونات مضمونة وبتكلفة أقل بدلًا من شرائها جاهزة من المحلات بأسعار باهظة للغاية، تابعوا الفقرات التالية.

مكونات القطايف الحلوة البسيطة

من منا لا يحب كل أنواع الحلويات الرمضانية اللذيذة جدًا التي تقدم بالعديد من الحشوات، سنتعرف على طريقة القطايف يحشوات مختلفة ولذيذة جدًا في الفقرات التالية:

اولًا حشو القطايف بالمكسرات

طريقة عمل حشوات القطايف

نصف كيلو قطايف.

كوب بندق ولوز محمصين ومجروشين خشن.

نصف كوب زبيب صغير “اختياري”.

نصف كوب سكر أبيض “أقل أو أكثر حسب الرغبة”.

كمية زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير

اخلطي البندق والزبيب المجروشين مع السكر بعضهم بعض في وعاء عميق. قومي بحشي قطع القطايف بحشو المكسرات واغلقيها جيدًا من الأطراف حتى لا يخرج المكسرات منها. يجب الانتباه أن تكون كمية الحشو مناسبة وليست زيادة حتى لا تفك أثناء القلي. قومي بتسخين كمية الزيت حتى يكون ساخن في مقلاة عميقة. اقلي القطايف في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا. صفيها جيدًا من الزيت وضعي تحتها مناديل مطبخ حتي تنشف تمامًا من الزيت وضعيها في طبق التقديم وصبي عليها كمية من الشربات الدافئ أو العسل، وقدميها ساخنة.

مكونات حشو القطايف بالقشطة

نصف كيلو قطايف

عدد 2 علبة من القشطة.

فستق حلبي مطحون.

شربات بارد.

طريقة التحضير