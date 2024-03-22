التسجيل في منحة 300 دينار تونس eservices.social.gov.tn برنامج الأمان الاجتماعي التونسي

منحة 300 دينار تونس هي مبادرة حكومية تهدف إلى توفير دعم مالي للفئات المستحقة في المجتمع التونسي ويتم منح هذا الدعم المالي للأفراد الذين يعانون من ضائقة مالية ويحتاجون إلى مساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتُعد هذه المنحة فرصة لتحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وتخفيف الضغوط المالية عنهم.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس

في عام 2018، أطلقت الحكومة التونسية برنامج الأمان الاجتماعي التونسي، وهو برنامج يهدف إلى دعم الأسر التونسية ذات الدخل المحدود من خلال هذا البرنامج، يمكن للأسر المستحقة الحصول على منحة شهرية بقيمة 300 دينار تونسي، مما يساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم وخطوات التسجيل كالتالي:

أول خطوة في التسجيل في منحة 300 دينار هي الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية. يمكن الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي:

بعد الوصول إلى الموقع، يجب على المتقدم الضغط على الأيقونة الخاصة بإنشاء حساب جديد. سيُطلب منك إدخال رقم هاتفك الجوال وكلمة المرور.

يجب عليك إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها. تأكد من إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح ودقيق.

قم برفع جميع المستندات المطلوبة لعملية التسجيل في منحة 300 دينار. تشمل هذه المستندات ما يلي:بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة العائلة وشهادات ميلاد الأبناء وكشف حساب بنكي ووثائق تثبت الدخل

بعد إدخال جميع البيانات ورفع جميع المستندات المطلوبة، يمكنك الضغط على الأيقونة الخاصة بإرسال الطلب.

سيتم مراجعة طلبك من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، وسيتم إعلامك بقرار الموافقة أو الرفض في غضون فترة زمنية محددة.

شروط الاستحقاق

لتكون مؤهلاً للحصول على منحة 300 دينار، يجب عليك استيفاء الشروط التالية: