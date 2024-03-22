من هنا التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 || سجل الآن وأدي فريضة الحج مجانا

توفر حملة الراجحي للحج 1445 للحجاج بيت الله حملة حاج مجانية لتمكن أكبر عدد من حج بيت الله ممن لم يستطيعوا الحج ولم يتمكنوا منه قبل ذلك، فهدف الحملة منذ نشأتها أن تقوم بمساعدة المواطنين السعودين في أداء فريضة الحج بشكل رسمي لمن لم تسمح لهم الظروف بأداء الحج، كما توفر الحملة العديد من المميزات من سكن وانتقالات ووجبات وغير ذلك، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة التسجيل في الحملة والحصول على ما تقدمه من خِدْمَات للحجاج بيت الله.

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

يتيح الراجحي الحجز في حملات الحج التي يقدمها تيسرا على الحجاج أداء الفريضة بأبسط الطرق، والتي يمكنك التسجيل فيها والاستمتاع بالحج هذا العام باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حملة الراجحي.

أدخل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، ورقم الهاتف المحمول.

حدد المنطقة التي تقيم فيها.

أدخل البيانات المطلوبة لتكملة التسجيل، مثل:اسمك الكامل، وتاريخ ميلادك، وجنسيتك، وعنوان بريدك الإلكتروني.

الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها، اضغط على زر “إرسال الطلب”.

الاستعلام عن نتائج المقبولين حملة الراجحي للحج

استعلم عن حملة الراجحي للحج وما إذا كنت مقبول أو مرفوض عن طريق اتباع الخوات التالية:

زيارة المنصة الرقمية الرسمية “أبشر“:

إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، وكلمة المرور ثم الضغط على “تسجيل الدخول”.

اختيار “خِدْمَات” من قائمة الخيارات:

اضغط على “استعلامات” من قائمة الخِدْمَات:

الضغط على “استعلام عن أحقية القيام بالحج”.

أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة نحو الاسم، ورقم الهُوِيَّة الوطنية، والجنسية، وتاريخ الميلاد، ومكان السكن.

اضغط عرض نتيجة الاستعلام وستظهر لك نتيجة الاستعلام على الشاشة تبين إذا كنت مقبولًا في الحملة، أم لا وسبب الرفض.

رقم حملة الراجحي للحج المجاني

يقدم الراجحي حملة الحج تيسرا على الحجاج أداء الفريضة بطريقة أكثر سهولة ويسر، كما يوجد العديد من القنوات يمكنك التواصل فيها مع الحملة للاستفسار عن أي أمر، فعند وجود أي مشكلة أو الاطلاع على الأمر تواصل مع حملة الراجحي من خلال التالي: