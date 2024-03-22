طبخ

طريقة عمل بسبوسة الحلواني المرملة اللذيذة بأسهل ما يمكن

صورة اسماء حسن اسماء حسنمنذ يومين
0

تعد بسبوسة الحلواني من أشهر أنواع الحلويات العربية، و تتميز بطعمها اللذيذ و قوامها المرمل و في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة تحضير بسبوسة الحلواني المرملة بخطوات سهلة و بسيطة، حتى تتمكنوا من تحضيرها في المنزل و الاستمتاع بطعمها اللذيذ مع العائلة و الأصدقاء كما يمكن لست البيت أن تقدمها لأولادها في شهر رمضان.

مكونات عمل البسبوسة

للبسبوسة:

  • 500 جرام سميد.
  • 250 جرام سمن.
  • 250 جرام لبن.
  • 1 كوب سكر.
  • 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
  • 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

للشربات:

  • 3 أكواب سكر.
  • 2 كوب ماء.
  • 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

للزينة:

  • جوز هند مبشور.
  • فستق حلبي مجروش.

طريقة تحضير البسبوسة

تحضير البسبوسة:

  1. في وعاء كبير، نخلط السميد مع البيكنج باودر.
  2. نضيف السمن و نخلط جيداً حتى يصبح المزيج متفتتاً.
  3. نضيف اللبن و السكر و الفانيليا و نخلط حتى يصبح المزيج متماسكاً.
  4. نترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة.

تحضير الشربات:

  1. في قدر على نار متوسطة، نضع السكر و الماء و عصير الليمون.
  2. نترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق.
  3. نرفع الشربات عن النار و نتركه ليبرد.

خبز البسبوسة:

  1. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  2. ندهن صينية الفرن بقليل من السمن.
  3. نفرد عجينة البسبوسة في الصينية و نضغط عليها جيداً.
  4. نزين البسبوسة بالجوز الهند و الفستق الحلبي.
  5. ندخل البسبوسة إلى الفرن و نتركها تُخبز لمدة 30 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

تقديم البسبوسة:

  1. نخرج البسبوسة من الفرن و نتركها تبرد قليلاً.
  2. نسكب الشربات البارد على البسبوسة و نتركها تتشربه.
  3. نقطع البسبوسة إلى مربعات و نقدمها.

تأكد من أن السمن المستخدم في تحضير البسبوسة هو سمن بلدي وتأكد من أن الشربات بارد قبل سكبه على البسبوسة ويمكن تزيين البسبوسة بالفواكه المجففة أو المكسرات حسب الرغبة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة اسماء حسن اسماء حسنمنذ يومين
0
صورة اسماء حسن

اسماء حسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى