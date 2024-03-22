حضري ألذ فطور الكريب المالح بحشوة الدجاج وطعمه روعة لا يقاوم

يعد الكريب المالح من الأكلات الأكثر طلبًا في المطاعم ويقبل الأطفال والشباب على شرائه دائمًا، وتبحث ربات البيوت عن طريقة سهلة ومضمونة لتحضيره في المنزل بنفس مذاق الجاهز، وتابعوا معنا من خلال موقع البديل الإخباري، على أبسط خطوات بمقادير مضبوطة لعمل الكريب المالح بحشوة الدجاج الشهية، وبمكونات مغذية وغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم.

مكونات الكريب المالح بحشوة الدجاج

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا لعمل وجبة غذائية رائعة وهي كما يلي:-

4 حبات بيض.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملعقة صغيرة خل.

2 كوب ونصف حليب سائل.

2 كوب دقيق.

ربع كوب زيت.

مكونات حشوة الدجاج

كيلو صدور دجاج مسلوق.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

2 فلفل رومي ألوان.

1 جزرة مبشورة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مقدار ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريب المالح بحشوة الدجاج اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نقوم بسلق كيلو من صدور الدجاج مع إضافة بصلة صغيرة وورق لورا وبعد الغليان نضيف ملعقة صغيرة من كل من الملح، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة وبودرة الثوم. نترك الدجاج حتى ينضج تمامًا ثم نصفيه، وعندما يبرد نقوم بتقطيعه إلى شرائح رفيعة، ثم نضع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم في مقلاة ساخنة على النار بها قليل من الزيت. نقلب الثوم المفروم ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان مع متابعة التقليب ثم نضيف شرائح الدجاج والجزر المبشور ونضيف ربع كوب ماء ونتركها لمدة خمس دقائق على النار. نضيف ملعقة صغيرة من كل من الملح، والفلفل الأسود، وبودرة الثوم، والبابريكا والبهارات المشكلة، ونقلب جيدًا ثم نتركها لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار. لتحضير الكريب نخفق أربع بيضات مع إضافة ملعقة صغيرة من كل من الملح، والخل وبودرة الثوم، ثم نزود كوبين ونصف من الحليب وربع كوب من الزيت. نضيف كوبين من الدقيق مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط ناعم بدون أي كتل، ويفضل استخدام الخلاط الكهربي أو الهاند بلندر لدمج المكونات بطريقة أسرع. نترك الخليط لمدة عشر دقائق ثم نسخن مقلاة غير لاصقة على النار وندهنها بقليل من الزيت، ثم نسكب كمية من الخليط بمغرفة الطعام في المقلاة على نار متوسطة. عندما يأخذ لون ذهبي من أسفل نقلبه على الجهة الثانية حتى ينضج جيدًا ثم نخرجه من المقلاة، ونكمل كل الكمية بنفس الطريقة مع ضرورة دهن المقلاة بالزيت في كل مرة.

طريقة حشو الكريب المالح

نقوم بتقسيم الكريب إلى أربع مثلثات ثم نضع كمية من حشوة الدجاج وقليل من الجبن الموتزاريلا على الناحية العريضة للمثلث ونطبق الجوانب للداخل ثم نلفها رول، ثم نضع رولات الكريب في صينية مدهونة بالزيت مع دهن الوجه بالزيت، ثم ندخلها فرن ساخن لمدة نصف ساعة حتى تصبح جاهزة للتقديم.