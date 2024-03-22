عيش الرعب والأثارة.. تردد ام بي سي مصر 2 الجديدة علي النايل سات .. المداح يعود في أسطورة العودة

تردد ام بي سي مصر 2 المداح، مسلسل المداح هو واحد من المسلسلات التي استطاعت أن تلمس قلوب المتابعين بشكل كبير على الرغم من الأحداث والأجواء المخيفة في المسلسل إلا أن المتابعين مستمرين في الاهتمام بمتابعة الأحداث الجديدة وخصوصًا بعد الحلقة الرابعة بالمسلسل حيث ازداد التشويق في المسلسل بشكل كبير جدا بعد رجوع أخت البطل وظهورها في المحكمة، الكثير من المتابعين مهتمين بمعرفة تردد القناة حتى يتمكنوا من متابعة الموسم الرابع من مسلسل المداح.

تردد ام بي سي مصر 2 المداح

‏مسلسل المداح مسلسل يدور حول صراع أحد الأبطال وهو صابر مع الكثير من الجن والشياطين ومحاربة صابر لحماية أسرته وجميع الأشخاص الموجودين من حوله أحداث المسلسل رائعة ومثيرة فسبب ذلك زيادة عمليات البحث عنه وعن الحلقات الخاصة به منذ بداية شهر رمضان الكريم فمنذ الموسم الأول من المسلسل واستطاع أن ينال إعجاب الملايين من المتابعين أما عن الموسم الرابع فهو استطاع أن يحدث صحة كبيرة منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل:

التردد: 12322

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

‏تردد قناة ام بي سي مصر 2 على عرب سات

‏توفر القناة ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة ويأتي ترددها علي القمرالصناعي عرب سات كالتالي :

تردد القناة: 11919.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة : HD

‏مواعيد عرض مسلسل المداح علي قناة ام بي سي مصر 2

‏ بسبب الشعبية الكبيرة الخاصة بمسلسل المداح الجزء الرابع والمعروف بـ أسطورة العودة الكثير من المتابعين يتساءلون عن مواعيد عرض هذا المسلسل حتى يتمكنوا من متابعة الأحداث الجديدة في الحلقات التي جذبتهم بشكل كبير ويتم عرض المسلسل على القناة في تمام الساعة 11:30 مساءً ويتم إعادة الحلقات الساعة 2:00 ظهرًا.