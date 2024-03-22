اجمع الكثير من الفرص.. اسم الفائز في مسابقة الحلم 2024 في السحب الرمضاني 2 كيلو ذهب

بمناسبة عيد الأم تم الإعلان عن اسم الشخص الفائز بجائزة برنامج مسابقة الحلم التي أقيمت في شهر رمضان وتبلغ قيمتها 2 كيلو ذهب، يمكنك المشاركة لتكون واحدا من الفائزين بالجوائز الشهرية أو الأسبوعية أو حتى الجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار أمريكي وتحقيق حلمك بأن تصبح مليونيرا، سنقدم لكم جميع التفاصيل حول السحب الرمضاني وكيفية المشاركة فيه، وسنشرح كيفية تسجيل اسمك في السحب على جوائز 2 كيلو ذهب و100 ألف دولار أمريكي، يتم اختيار الفائز الجديد كل شهر بشكل عشوائي من قبل مقدم البرنامج مصطفى الاغا.

اسم الفائز في مسابقة الحلم 2024

أعلن الإعلامي مصطفى الآغا، مقدم برنامج مسابقة الحلم على قناة إم بي سي، عن الفائز في المسابقة الذي فاز بمفاجأة شهر رمضان وهي اثنين كيلو ذهب، واسمه هو “محمد علي محمد دومان”، تم إجراء السحب على الهواء مباشرة لتحديد الفائز الذي كان محظوظاً.

كما أن برنامج مسابقة الحلم يوفر مجموعة واسعة من الجوائز، بما في ذلك جوائز أسبوعية وشهرية تُمنح في الخميس الأخير من كل شهر، بالإضافة إلى جائزة قيمتها مليون دولار أمريكي، ويمكن للأفراد من جميع البلدان المشاركة في المسابقة.

سحب رمضان في مسابقة الحلم 2024

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا، مقدم برنامج الحلم على شاشات قنوات MBC العراق، عن المسابقة الرمضانية التي تقدم للمشتركين إمكانية الفوز بجوائز مالية إذا قاموا بالاشتراك في البرنامج منذ بداية شهر رمضان وحتى 21 مارس الجاري، يتم تسجيل اسمك في السحب مباشرة بقيمة 2 كيلو ذهب وسجلك في سحب 100,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى دخولك في سحب المليون دولار، كل ذلك من خلال مشاركة واحدة في مفاجأة رمضان.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2024

قبل إجراء سحب الحائز على المركز الثالث في هذا الموسم ، سنعلن أسماء جميع الفائزين في مسابقة الموسم الجديد لعام 2024.