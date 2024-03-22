بدون كريمة حضري تشيز كيك لذيذ وشهي أحلى من محلات الحلواني

تبحث الأمهات عن حلويات بمذاق مختلف وبعيدًا عن الحلويات التقليدية التي اعتدنا تقديمها في شهر رمضان إليكي طريقة عمل تشيز كيك بدون كريمة وبطعم أكثر من رائع وينافس المحلات، فالتشيز كيك محبب جدًا للأطفال والكبار، وهو عبارة عن حلوى مكونة من طبقات من البسكويت والجبن الكريمي، وتكون الطبقة الأخيرة من الفواكه أو الكريم كراميل على حسب الذوق الشخصي، ومن خلال موقع البديل الإخباري، سنقدم لكم طريقة سهلة لعمل تشيز كيك بدون كريمة.

مكونات عمل تشيز كيك

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنع حلوى سريعة وهي كما يلي:-

300 جرام بسكويت سادة.

100 جرام زبدة مذابة.

كوب ونصف زبادي بحرارة المطبخ (حجم الكوب 300 ملل).

2 كوب حليب مجفف.

كوب إلا ربع سكر.

6 قطع جبن كريمي.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

فراولة معلبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير تشيز كيك بدون كريمة بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نطحن 300 جرام من البسكويت السادة في محضرة الطعام ، ثم نزود 100 جرام من الزبدة المذابة، ونتابع الطحن حتى تمتزج الزبدة مع البسكويت. نقوم بتوزيع البسكويت المطحون بالتساوي في قالب قابل للفتح مقاس 22 سم مع الضغط عليه بالملعقة حتى نحصل على طبقة متماسكة، ثم نقوم بإدخال القالب في الفريزر لمدة نصف ساعة. نخفق كوب ونصف من الزبادي، مع كوبين من الحليب المجفف، وكوب إلا ربع من السكر في محضرة الطعام، ثم نضيف ستة قطع من الجبن الكريمي وملعقة كبيرة من الدقيق وملعقة صغيرة من الفانيليا. نتابع الخفق لمدة ثلاث دقائق حتى تمتزج جميع المكونات، ثم نسكب الخليط على طبقة البسكويت الموجودة بالقالب.

طريقة تسوية تشيز كيك

نقوم بإشعال شواية الفرن وندخل القالب على الرف السفلي حتى يأخذ لون ذهبي وتتماسك طبقة التشيز كيك، ثم نخرجه من الفرن ونتركه يبرد بحرارة المطبخ ثم ندخله الثلاجة لمدة أربع ساعات، ثم نخرج القالب من الثلاجة ونوزع عليه طبقة من الفراولة المعلبة وبذلك يصبح جاهز للتقديم.