رمضانك مختلف مع أون دراما.. تردد قناة اون دراما الجديد على النايل سات 2024 والمسلسلات التي تعرضها

تردد قناة اون دراما، قناة اون دراما هي واحدة من القنوات المصرية المميزة والمعروفة بجودتها العالية وتقديمها محتوى رائع وخصوصًا في شهر رمضان الكريم حيث أنها اختصت بعرض مجموعة قوية جدًا من الأعمال الدرامية الخاصة بشهر رمضان واستطاعت هذه الأعمال منذ اللحظة الأولى أن تقوم بجذب الملايين من المتابعين وجعلهم حريصين على الاستمرار في متابعة هذه المسلسلات نظرًا الأحداث المشوقة التي تحدث على الشاشة ولذلك يبحث في الفترة الأخيرة عدد كبير من المتابعين عن تردد القناة.

‏تردد قناة اون دراما على النايل سات

‏منذ بداية شهر رمضان الكريم والقناة تقدم مجموعة قوية من المسلسلات ومن أشهرها مسلسل العتاولة ومسلسل حق عرب والكثير من المسلسلات الأخرى لمجموعة قوية من الفنانين المعروفين والاحدث الدرامية في هذه الأعمال مثيرة جدا تجذب المشاهدين وتحرص قناة اون دراما على تقديم المحتوى الخاص بها بجودة عالية جدًا بدون أي تشويش أو انقطاع ولذلك فهي دائمًا حريصة على تجديد التردد الخاص بها:

التردد : 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

‏مسلسلات شهر رمضان على قناة أون دراما

‏اهتمت قناة اون دراما باختيار مجموعة قوية من الأعمال الدرامية الخاصة بعام 2024 والتي يتم عرضها في شهر رمضان الكريم ونظرًا لارتفاع نسبة المشاهدة فحرصت على أن تكون المسلسلات جذابة ومثيرة ومن أهم وأشهر المسلسلات المعروضة: