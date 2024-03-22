تكنولوجيا

“وصل ازاي بالسعر دة” هاتف اقتصادي من Tecno شبيه الآيفون بسعر رخيص يهز الدنيا!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ يوم واحد
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مواصفات هاتف spark 20c
مواصفات هاتف spark 20c

ما زال شراء هاتف آيفون هو حلم الجميع ويظل المانع الوحيد هو ارتفاع أسعار هواتف آيفون ولا سيما بعد ارتفاع أسعار جميع الهواتف، ولكن أطلت علينا شركة تكنو مؤخراً بإصدار هاتف جديد شبيه لهاتف ايفون مما جعل الكثير يبحث عنه، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، شبيه الايفون بسعر مفاجأة موبايل اقتصادي من Tecno قالب الدنيا.

مواصفات هاتف spark 20c

بمجرد الإعلان عن صدور هاتف شبيه لهاتف ايفون بدأ الكثير يتساءل عن مواصفات هاتف الهاتف، وهي كما يلي:

نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفSpark 20c
نوع الشريحةNano SIM
عدد الشرائحاثنين
GPRSيدعم
Edgeيدعم
ألوان الهاتفمتوافرا بالألوان التالية، الأبيض والأسود والأخضر والذهبي
نوع الشاشةLCD
حجم الشاشة٦،٦ بوصة
معدل التحديث٩٠ هرتز
نوع المعالجHelio G36
نظام التشغيلاندرويد ١٣
سعة التخزين الداخلية١٢٨ جيجا بايت
سعة التخزين الخارجيةيدعم
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٨ ميجا بيكسل
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن١٨ وات

مميزات هاتف spark 20c

يحتوي هاتف spark 20c على العديد من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير يرغب في معرفتها وهي كما يلي:

  • وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة جداً تصل إلى ٦،٦بوصة للحصول على رؤية واضحة وجميلة.
  • كذلك أيضاً يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية كبيرة لتحميل أكبر عدد من الملفات والصور.
  • بالإضافة أيضاً إلى جودة الكاميرا الخلفية والأمامية التي يتمتع بها ذلك الهاتف مما يمكنك من الحصول على صورة نقية وجميلة وواضحة لا مثيل لها.
  • وأيضا يتمتع وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات أيضاً.

سعر هاتف spark 20c

من أكثر ما يبحث عنه الكثيرين من الناس هو البحث عن معرفة سعر ذلك الهاتف، وهو كما يلي:

  • حيث يباع في الأسواق الأوروبية مقابل ١٠٩ دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي ٥٢١١ جنيه مصري في الأسواق المصرية.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ يوم واحد
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صورة shehabelgobaryph2

shehabelgobaryph2

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