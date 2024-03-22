“وصل ازاي بالسعر دة” هاتف اقتصادي من Tecno شبيه الآيفون بسعر رخيص يهز الدنيا!

ما زال شراء هاتف آيفون هو حلم الجميع ويظل المانع الوحيد هو ارتفاع أسعار هواتف آيفون ولا سيما بعد ارتفاع أسعار جميع الهواتف، ولكن أطلت علينا شركة تكنو مؤخراً بإصدار هاتف جديد شبيه لهاتف ايفون مما جعل الكثير يبحث عنه، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، شبيه الايفون بسعر مفاجأة موبايل اقتصادي من Tecno قالب الدنيا.

مواصفات هاتف spark 20c

بمجرد الإعلان عن صدور هاتف شبيه لهاتف ايفون بدأ الكثير يتساءل عن مواصفات هاتف الهاتف، وهي كما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Spark 20c نوع الشريحة Nano SIM عدد الشرائح اثنين GPRS يدعم Edge يدعم ألوان الهاتف متوافرا بالألوان التالية، الأبيض والأسود والأخضر والذهبي نوع الشاشة LCD حجم الشاشة ٦،٦ بوصة معدل التحديث ٩٠ هرتز نوع المعالج Helio G36 نظام التشغيل اندرويد ١٣ سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت سعة التخزين الخارجية يدعم عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٨ ميجا بيكسل سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ١٨ وات

مميزات هاتف spark 20c

يحتوي هاتف spark 20c على العديد من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير يرغب في معرفتها وهي كما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة جداً تصل إلى ٦،٦بوصة للحصول على رؤية واضحة وجميلة.

كذلك أيضاً يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية كبيرة لتحميل أكبر عدد من الملفات والصور.

بالإضافة أيضاً إلى جودة الكاميرا الخلفية والأمامية التي يتمتع بها ذلك الهاتف مما يمكنك من الحصول على صورة نقية وجميلة وواضحة لا مثيل لها.

وأيضا يتمتع وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات أيضاً.

سعر هاتف spark 20c

من أكثر ما يبحث عنه الكثيرين من الناس هو البحث عن معرفة سعر ذلك الهاتف، وهو كما يلي: