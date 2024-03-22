شو بيدك هايبر بندة بيوفر كل اللي بتريده من اليوم حتى العيد || أحلى عروض بندة بخصم يصل 65%

يقدم هايبر بندة مجموعة كبيرة من العروض المستمرة إلى يوم الثلاثاء 16 رمضان 1445 بنسب خَصْم تصل إلى 65% على أنواع كثيرة من السلع، مواد غذائية وأجهزة كهربائية ولوازم البيت في رمضان والعيد، لا يفوتك، كل ما بيدك فيه تجده في عروض بندة هذا الموسم، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على اجمل عروض هايبر بندة.

عروض هايبر بنده شهر رمضان

يوفر هايبر بندة العديد من العروض خلال شهر رمضا المبارك على جميع أنواع السلع الغذائية وما يحتاجه البيت السعودي في رمضان، فمن أقوى ما يقدمه هايبر بندة هذا الأسيوع التالي:

طحين فاخر الأولى 1 كيلو 15.95 ريال بدل من 39.50 ريال بنسبة خصم تصل إلى 65%.

عسل طبيعي الزهور 500 جرام 33 ريال بدلا من 80 ريال بنسبة تخصم تتجاوز 55 %.

زيت نباتي مخلوط للأكل عدد 3 عبوات * 1.5 لتر 27.95 ريال بدلا 44.95 ريال.

لبنة بريزيدين 2.75 كيلو 49.95 ريال بدلا من 90.50 ريال.

عروض الإلكترونيات في هايبر بندة

شاهد اجمل عروض هايبر بندة على الإلكترونيات لهذا الموسم والتي تشتمل على العديد من الاجهزة التي منها التالي:

موزع مياه حار وبارد كلاس برو 379 ريال بدلا 549 ريال بنسبة خصم 30%.

مروحة بالك أند ديكر 16 بوصة 179 ريال بدل من 499 ريال بنسبة خصم 65%.

مكواة بخارية عمودية كلاس برو 259 ريال بدلا من 399 ريال بنسبة خصم 35%.

فارمة مولينكس 549 ريال بدلا من 749 ريال بنسبة خصم 27%.

مايكروويف كلاس برو 220 ريال بدلا من 369 ريال بنسبة خصم 40%

تلفزيون سامسونج 65″ بوصة 2399 ريال بدلا من 5299 ريال نسبة خصم 55%.

بادر والحق عروض بندة قبل انتهاء العرض يقدم هايبر بندة هذه المرة عروض متميزة ومتنوعة تابع مجلة العروض واختيار اللي يناسبك.