شغلانة لقطة تستاهلك!.. وظائف وزارة الشباب والرياضة كافة التخصصات في 17 محافظة | المرتب مش اقل من 8 بواكي

تم الاعلان الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالإعلان عن توافر وظائف وزارة الشباب والرياضة لفرص عمل في شركة رنين، وذلك للقضاء على البطالة بين الشباب الخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة،ويمكن التعرف أكثر على التفاصيل في هذا التقرير التالي.

أهم شروط وظائف وزارة الشباب والرياضة

توجد بعض الشروط الواجب توافرها في وظائف وزارة الشباب والرياضة وهذه الشروط نوضحها في الآتي:

لابد من توافر موقف من التجنيد للشباب.

أن يتراوح عمر المتقدم إلى وظيفة الكول سنتر ما بين 22 إلى 35 عاما.

يشترط أن تكون الفئة العمرية الخاصة بالاداريين ما بين 26 عاما إلى 40 عاما.

وظيفة عضو الفريق يجب ألا يقل عمره عن 20 سنة.

الأوراق المطلوبة للتقدم فى وظائف وزارة الشباب والرياضة

يمكن التقديم فى وظائف وزارة الشباب والرياضة في مصر يجب توفير بعض المستندات اللازمة لتقديم طلبك وتشمل المستندات المطلوبة الآتي:

صورة شخصية حديثة.

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

نسخة من المؤهلات الدراسية.

سيرة ذاتية.

شهادة صحية.

شهادة خبرة.

كيفية التقديم فى وظائف وزارة الشباب والرياضة

لمن يريد التقدم لوظائف وزارة الشباب والرياضة عليكم اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة .

. ابحث عن قسم التوظيف أو صفحة الوظائف المتاحة على الموقع.

تصفح الوظائف المتاحة واطلع على متطلبات كل وظيفة بعناية ودقة.

قم بالنقر على زر “تقديم”.

قم بملئ جميع البيانات المطلوبة في استمارة التقديم بشكل صحيح.

تأكد من إرفاق أي وثائق لمؤهلاتك وخبراتك، مثل السيرة الذاتية والشهادات الأكاديمية.

قم بمراجعة استمارة التقديم للتأكد من أن جميع المعلومات صحيحة ومكتملة قبل النقر على زر “إرسال”.

احتفظ بنسخة من استمارة التقديم كدليل خاص لك.

بعد إرسال طلبك، قد يطلب منك حضور اختبار أو مقابلة شخصية، يجب عليك التأكد من حضورها في الموعد المحدد لك.

بعد انتهاء فترة التقديم، سيتم دراسة ملفات المتقدمين ويتم اختيار المرشحين المناسبين للوظائف المعلنة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة في عدد من المحافظات

تم الإعلان عن توافر وظائف وزارة الشباب والرياضة، وتشمل هذه الوظائف وظائف قيادية و تخصصية، في عدة محافظات كالآتي: