“عربيات للكل” ارخص سيارة مستعملة بسعـر بسيط .. انسب وقت تشتريها فيه العربيات نزلت

يبحث الكثير منا عن ارخص سيارة مستعملة، ولقد ظهرت سيارة للبيع على إحدى صفحات بيع السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرغب الكثير من المواطنين فى اقتناء مثل هذه السيارة لما لها من مميزات عديدة، حيث تمكنت علامة فيات Fiat الايطالية، من تحقيق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، بسبب كثرة الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك أو الرياضية، بالإضافة إلى تنوع الموديلات والتجهيزات الفنية والتقنية والأسعار، وهذا سنعرضه بالتفصيل في السطور القادمة.

تفاصيل هامة عن ارخص سيارة مستعملة فيات 128

تعد السيارة فيات 128 واحدة من أشهر وأرخص سيارة مستعملة التي تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث انها ذات سعر اقتصادي، تتوفر لها قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة، يمكن بسهولة صيانتها وإعادة البيع مرة أخرى، وتعد السيارة فيات 128 من أكثر السيارات المطلوبة ويتم البحث عنها بكثرة من قبل الراغبين فى شراء المركبات، ولقد ظهرت السيارة للبيع عبر أحد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات على الإنترنت، وهي بحالة خارجية جيدة، وجاءت النسخة فيات 128 بطلاء خارجي باللون الأزرق، مع حالة الفبريكا من الداخل ما عدا بعض الأجزاء، بينما تم عمل جميع الصيانات الخاصة بالسيارة، و تغيير طقم الفلاتر و السيور، والزيوت، والبوجيهات.

مميزات ارخص سيارة مستعملة فيات 128

تعد السيارة فيات 128 من موديلات عام 1985، وتتميز بعدة مميزات حيث:

تضم السيارة جنوط رياضية، مع واجهة قياسية دون أي تعديلات.

مع صادم أمامية حديدي مدعوم بإشارات ضوئية.

مصابيح مربعة الشكل.

تعتبر سيارة فيات 128 ارخص سيارة مستعملة.

مقوم رباعي الأبواب وسعة تخزين خلفية، وإضاءة داخلية.

تحتوي السيارة من الداخل على مقاعد من الجلد.

نظام صوتي ترفيهي راديو كاسيت مع مدخل AUX.

ناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات.

بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بتقنية الجر الأمامي.

تقدر بقيمة سعرية حوالى 35 ألف جنيه فقط، وقد يختلف السعر وفقا لحالة السيارة.

ارخص سيارة مستعملة سوزوكي ماروتي 2008

تعتبر سيارة سوزوكي ماروتي 2008 إختيار مناسب للباحثين عن ارخص سيارة مستعملة، وتتمتع هذه السيارة بإمكانات جيدة كالآتي: