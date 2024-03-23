“افرح ياعم خبر جه في وقته”موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة 10%

يرتفع بحث الأشخاص حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024، وهذا عقب أن تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة من جانب مجلس الوزراء بدولة العراق من ضمنها زيادة نسبية بتلك الرواتب بمعدل 10% والتي يكون هدفها جعل مستوى المعيشة أفضل وزيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور رسميًا، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد الصرف وأيضا طريقة الاستعلام عن تلك الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024

المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب بامتحان التكميلي

حتى يتم دخول الامتحان التكميلي بالاردن يجب تجهيز بعض المستندات الهامة والمتعلقة بكل طالب ومنها التالي:

تقديم نسختين من صور فوتوغرافية وتكون حديثة مقاس 4×6.

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالطلاب.

صورة من بطاقة الأحوال المدنية لكل طالب.

صورة عن جواز السفر يكون ساري المفعول.

وجود شهادة النجاح للعام السابق.

إيصال يوضح سداد الرسوم الدراسية المعلن عنها.

من المفترض أن يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024 مع بداية الشهر بالتحديد في يوم 1 أبريل، ومن الجدير بالذكر أن أدنى حد للرواتب والأجور في هذا الوقت الجاري ازداد لحوالي 45 ألف دينار عقب أن كان 30 ألف دينار وتلك الزيادة قام بالاستفادة منها كل المتقاعدين، إذ وصل بين 10 حتى 15 الف دينار وهذا عن طريق بدل التنقل الذي ارتفع معدله بمعدل يبلغ حتى 20%.

كيفية الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، إذ أنه من الممكن بسهولة التعرف عليها أون لاين بكتابة البيانات اللازمة والمحددة من جانب الوزارة بعد الانتقال إلى موقعها الرسمي، وفيما يلي كيفية الاستعلام:

في البداية يتوجب عليك الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية من خلال النقر على هذا الرابط.

بعد ذلك يلزم النقر على زر إنشاء حساب جديد.

الضغط على أيقونة استعلام عن المطلوب.

تعبئة جميع البيانات المدخلة صحيحة.

في النهاية يتوجب عليك الضغط على زر استعلام، ومن ثم سوف تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن الصرف.

شروط التسجيل في راتب التقاعد في العراق 2024

هناك عدة شروط يجب توافرها للتقديم على راتب التقاعد وهذه الشروط تتمثل في التالي: