زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل 2024 بمقدار 100 ألف دينار

تسعى الحكومة العراقية دائما إلى تحقيق هدف توفير المعيشة الكريمة للكثير من المواطنين في البلاد، عن طريق زيادة رواتب المتقاعدين التي تعتبر مصدر دخلهم الرئيسي والذي يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتولي الحكومة اهتماما خاصا بزيادة رواتب المتقاعدين كونهم يعتبرون فئة هامة بالنسبة لها، وأصدرت الحكومة العراقية بيانا هاما لجميع المتقاعدين، يؤكد تنفيذ زيادة جديدة في رواتبهم، وتختلف قيمة هذه الزيادة حسب فئة كل متقاعد، وتعتبر زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل هي مسألة مهمة تثير اهتمام جميع المواطنين، حيث تعمل وزارة المالية على تحديث السلم بانتظام لضمان تلبية احتياجات المتقاعدين في الوقت الحاضر، تم الإعلان عن زيادة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي من قبل مجلس الوزراء، وهذا القرار سيستفيد جميع الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، يرغب الكثيرون في معرفة تفاصيل هذه الزيادة وكيف ستؤثر على دخلهم الشهري.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل 2024

أعلنت الحكومة العراقية عن زيادة في الرواتب التي تمنحها لفئة المتقاعدين بمبلغ مائة ألف دينار، وتبلغ الزيادة التي سيحصل عليها المتقاعدون من فئة المهندسين مائة وخمسين ألف دينار.

أعلنت الحكومة أنه سيتم استثناء مجموعة من المتقاعدين الذين يتلقون رواتب شهرية تفوق قيمتها مليون دينار، وأكدت الحكومة أنه سيتم إيداع رواتب المتقاعدين مع الزيادة في حساباتهم الخاصة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، مع تحديد الوقت المتوقع لإيداع الرواتب في اليوم الأول من أبريل المقبل، ويمكن تغيير هذا الموعد في حال وجود أيام عطلة رسمية في ذلك الوقت.

جدول رواتب المتقاعدين في العراق

بعد الزيادة، سيزيد راتب المستلم الذي يتلقى 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، في حين سيزيد راتب المتلقي الذي يحصل على 350 ألف دينار أيضًا إلى 500 ألف دينار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع راتب الشخص الذي يحصل على 625 ألف دينار إلى 725 ألف دينار، وسيزيد أيضًا رواتب المتقاضين الذين يتقاضون 850 ألف دينار إلى 950 ألف دينار.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد بعد الزيادة

للحصول على معلومات حول رواتب المتقاعدين قبل وبعد الزيادة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول علي موقع وزارة المالية في العراق.

من الصفحة الرئيسية عليك النقر علي خانة “الاستعلام عن الراتب”.

ثم إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة.

ثم النقر علي خانة خانة تفاصيل الراتب.

بعد ذلك، ستظهر لك جميع التفاصيل حول الاختلافات في رواتب المتقاعدين قبل وبعد الزيادة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على رواتب التقاعد

يجب على المتقاعد في العراق تقديم ملف يحتوي على بعض الوثائق الشخصية للحصول على رواتبه، تم تحديد الوثائق المطلوبة لتسهيل عملية التقديم، وتشمل الوثائق اللازمة ما يلي:

نسخة من السجل الخاص بالعائلة.

نسخة من شهادة الميلاد للمتقاعد.

نسخة من العقد الخاص بالزواج.

صورة من الشهادة الخاصة بتعريف الراتب.

نسخة من البطاقة التي يتم استخدامها في إثبات الهوية الوطنية.

شروط التقديم بطلب للحصول على رواتب المتقاعدين

للحصول على رواتب المتقاعدين في الجزائر، يتوجب توافر عدد من الشروط التي تساعد المتقاعد العراقي على الاستفادة من الراتب الشهري المحدد لهم من قبل الحكومة العراقية. وتشمل هذه الشروط ما يلي: