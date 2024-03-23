“منصة مظلتي”.. إعلان وزارة العمل العراقية عن الوجبة السابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لإطلاق قائمة الوجبة السابعة للمشمولين ببرامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024، خلال بضعة أيام قليلة، هذا الأستعداد لاقى ترقبًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير الدعم المالي والاجتماعي، وتعزيز شبكات الأمان للأسر العراقية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وسوف تتوفر التفاصيل الكاملة وأسماء المستفيدين عبر منصة مظلتي الإلكترونية، مما يسهل على المواطنين الاستعلام والتحقق من شمولهم في هذه الدفعة الجديدة.

استعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

للوصول إلى منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة المنصة الإلكترونية الخاصة بمظلتي، والتي تعد المنصة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. من الصفحة الرئيسية للمنصة، اختر خيار الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. قم بإدخال البيانات المطلوبة في نموذج الاستعلام بدقة، مثل الاسم، رقم الهوية، أو أي بيانات أخرى مطلوبة. اختر المحافظة التي تريد البحث ضمنها من قائمة المحافظات المتاحة. في حال توفر خيار الوجبة السابعة أو أي وجبة أخرى محدثة، قم باختيارها لتحديث البحث وفقًا للبيانات الأخيرة. إذا كانت النتائج متاحة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سيتم توفير خيار لتحميل قائمة الأسماء بصيغة PDF. استخدم وظيفة البحث في الملف المحمل للعثور على الاسم الذي تبحث عنه ومعرفة نتيجته.

طريقة التقديم في دعم الرعاية الاجتماعية

للتقديم على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، من المهم تجهيز وتقديم المستندات الضرورية التالية لضمان النظر في طلبك:

يجب على جميع المتقدمين تقديم نسخة من البطاقة الشخصية العراقية كدليل على الهوية. يُطلب من المتقدمين توفير مستند يثبت الإقامة في العراق، مثل فاتورة خدمات أو عقد إيجار، مع تحديد عدد أفراد الأسرة المقيمين. يتطلب تقديم مستند رسمي يوضح تسجيل المتقدم وأفراد أسرته في السجل المدني العراقي. يجب تقديم نسخة من البطاقة التموينية للمتقدم وجميع أفراد أسرته المسجلين في البرنامج. ينبغي توفير جميع المستندات الإضافية المطلوبة للوجبة الأخيرة من الدعم، والتي قد تشمل مستندات تخص الحالة الاقتصادية أو الصحية للمتقدمين.

من هم المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق

للتقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، هناك مجموعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق ولابد من توافر الشروط الأساسية التي يجب على المتقدمين استيفائها ليتم النظر في طلباتهم:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، مؤكدًا بذلك الهدف من البرنامج لدعم المواطنين العراقيين. بالنسبة للرجال، يجب أن يكون العمر بين 18 و60 سنة. بالنسبة للنساء، يُطلب أن يكون العمر بين 15 و55 سنة، هذه الشريحة العمرية محددة لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر قدرة على الاستفادة منه وتحمل المسؤوليات الأسرية. يشترط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة عن 4 أفراد، مما يشير إلى التركيز على الأسر الكبيرة التي تواجه تحديات مالية أكبر بسبب حجمها.

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يمثل خطوة هامة نحو توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العراقيين، خاصةً الأسر الكبيرة والفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، من خلال تطبيق معايير دقيقة وشروط محددة، يضمن البرنامج أن الدعم المقدم يصل إلى من يستحقه فعليًا، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.