عرب هينتقم من عبد ربه وياخد حق ابوه….. مسلسل حق عرب الحلقة 12 ومواعيد عرضه في رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 12، من أكثر الأعمال الرمضانية التي حققت أعلى نسب مشاهدة وذلك بسبب أحداثها المثيرة والواقعية، ويتألق الفنان المصري “أحمد العوضي” ليظهر بدور عرب الذي يعمل مع رجل أعمال كبير يسمى “عبد ربه” الذي يجسد دوره الفنان “رياض الخولي” وعلى الرغم من تحذيرات والدة “عرب” الفنانة سلوى عثمان من أن عبد ربه هو الرجل الذي تسبب في وفاة والد عرب إلا أنه لا يستمع اليها وظل يعمل معه حتى أصبح الذراع الأيمن له.

مسلسل حق عرب الحلقة 12

حيث يشهد مسلسل حق عرب الحلقة 12 الكثير من الأحداث الشيقة، وكان أبرزها الطريقة التي كشف بها المعلم عبد ربه في التخلص من أعدائه ومنافسيه في السوق حتى يتمكن من جني الأموال، وكيف تخلص من الشباب الذي هاجموه خلال تسليم صفقة الآثار، حيث قام بجمعهم في منزل واحد وقام بحرق المنزل وهم بداخله، وهنا قرر عرب أن يتدخل لانقاذهم إلا أن عبد ربه رفض وأكد له أنهم يستحقوا العقاب.

وفي مشهد آخر ظهر المعلم عبد ربه وهو يجلس مع عرب السويركي، وأكد له خلال حديثه أن هذه ليست المرة الأولى الذي يتخلص فيها من أعدائه بل إنه قام بقتل عدد كبير من الأشخاص ولم يتمكن أحد من كشف أمره، وهنا تذكر عرب كلام والدته عن المعلم عبد ربه والتي أخبرته أن المعلم عبد ربه قام بحرق مخزن الخشب لوالده وتسبب في وفاته، فهل سوف يستمع عرب إلى نصيحة والدته وينتقم من قالت والده ويسترجع حقه أم لا…..

مواعيد عرض مسلسل حق عرب في رمضان

ويمكنكم مشاهدة مسلسل حق عرب يومياً على قناة ON وON دراما في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 11:15 صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 05:15 مساء.