مسلسل المداح 4 الحلقة 13 … خروج زين صدمة لحسن وصابر معاه 40 يوم ليقضي على الجن “موت”

مسلسل المداح 4 الحلقة 13، حلقة جديدة تشهد الكثير من الأحداث التي لم تخطر على بال المشاهدين كان أبرزها خروج زين من المقبرة بعدما قام حسن بدفنه لما يتسبب له في صدمة كبيرة، وشعر بحالة من الخوف وظل يردد”عفريت” وفي مشهد آخر ذهب صابر إلى الضريح الذي شاهده في رؤيته وظهر له الشيخ وطلب منه أن يتخلص من الجن موت وأكد له أن أمامه 40 يوم فقط ليقضي عليه وعلى الفتنة التي يقوم بها الجن وأعوانه.

مسلسل المداح 4 الحلقة 13

مسليسل المداح 4 الحلقة 13، من أهم المسلسلات التي حققت أعلى نسب مشاهدة على مدار الـ 4 سنوات الماضية، والذي يتناول الكثير من الأحداث التي قد تلامس الواقع بصورة كبيرة، وهو الحرب بين الإنس والجن التي سوف تستمر حتى نهاية العالم، وجهود صابر المداح في مواجهة شر الجن وأفعاله المشينة التي يمارسها في حق الإنسان.

موعد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 13

يُعرض مسلسل المداح الحلقة 13 على قناة mbc مصر يومياً في تمام الساعة 08:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 09:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 ظهرا بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة جميع حلقات المسلسل بعد عرضها علىى شاشة mbc مصر على منصة شاهد vip.

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