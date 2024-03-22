رسميًا ظهرت PDF .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والشروط المطلوبة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بالكشف عن عدد المتقدمين للاستفادة من منحة الرعاية الاجتماعية فقالت إنه كبير للغاية وذلك قد تسبب في تأخير الكشف عن النتيجة الخاصة بهؤلاء الأشخاص، ومن الجدير بالذكر أن كثير من المواطنين يتساءلون عن طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لذا سوف نرفق لكم كيفية الاستعلام فيما يلي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوفير رابط إلكتروني يتم عن طريقه الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 هي تكون كما يلي:

التوجه إلى منصة مظلتي من خلال النقر على هذا الرابط.

انتقاء أيقونة استعلام الرعاية الاجتماعية.

انتقاء زر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة النقر على أيقونة تنزيل كشوفات أسماء الرعاية pdf.

كتابة الاسم في خانة البحث في الكشوفات رباعيًا.

الضغط على زر بحث.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بوضع سلسلة من الشروط والضوابط التي ينبغي أن تكون متوفرة في جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية منها ما يلي: