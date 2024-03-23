لينك تنزيل قوائم pdf أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي 2024

يبحث الكثير على قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات بسبب عدم ظهورها حتى وقتنا الحاضر لذلك وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية لكي يتم التعرف على الطريقة ثم البحث عن الأسم المراد التعرف عليه في حالة الإعلان عنها من قبل وزارة العمل العراقية لذلك إليكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط قبول طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك الكثير من الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك إليكم جميع التفاصيل والشروط المطلوبة للحصول على الدعم المقدم للعراقيين والعراقيات كما يلي بالتفصيل:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يفضل توفير العمر المناسب الذي يبدأ من 15 إلى 55 عام للنساء.

للرجال فقط التقديم الإلكتروني من 18 إلى 60 عام للموافقة على طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

يجب توفير دخل شهري لا يزيد عن الحد المسموح بيه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

يفضل توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في دولة العراق.

كيفية استخراج نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن استخراج نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية في حالة إعلان النتيجة النهائية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية لذلك بسبب رغبة الكثير من المتقدمين العراقيين سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعانة بموقع منصة مظلتي الإلكترونية للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي الآن؛