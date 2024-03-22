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الآن ظهرت pdf .. رابط كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 + شروط التقديم .. هسة استعلم
قامت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية بإطلاق رابط إلكتروني يتم من خلاله الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعيه الوجبة السابعة 2024 وذلك بغاية التيسير على كل الأشخاص بالعراق التعرف على الأسماء التي تم قبولها لتحصل على الدعم من هذا البرنامج وهذا يكون لتحسين الحياة المعيشية الخاصة بهم وإتاحة حياة كريمة ومناسبة لكل المواطنين، ومن الممكن أن تستعلم عن تلك الكشوفات باتباع الخطوات التي سوف نوضحها في هذا المقال.
أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024
يمكن الآن الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 بمنتهى السهولة باتباع الاتي:
- التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية من خلال النقر على هذا الرابط.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- انتقاء رقم الوجبة.
- انتقاء المحافظة.
- النقر على أيقونة بحث.
شروط استحقاق الحصول على دعم الرعاية الإجتماعية
توجد مجموعة من الشروط الضرورية التي يلزم أن تكون متوفرة في الشخص الذي يريد أن يحصل على دعم الرعاية الإجتماعية العراقية من ضمنها ما يلي:
- ينبغي أن تكون جنسيه المواطن عراقية.
- هذا بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون للشخص مقيم بشكل دائم بأراضي العراق.
- كما أنه لابد من التسجيل في البرنامج الخاص بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية ولا ينبغي أن يكون المتقدم قد سجل في برنامج آخر خاص بالدعم بالعراق.
- لابد أن يكون سن المواطن بين 18 سنة و 60 سنة.
- لا ينبغي أن يكون عند المتقدم أصول لها قيمه عالية أو عقارات.
- لابد من إرسال المستندات اللازمة.