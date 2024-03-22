الآن ظهرت pdf .. رابط كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 + شروط التقديم .. هسة استعلم

قامت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية بإطلاق رابط إلكتروني يتم من خلاله الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعيه الوجبة السابعة 2024 وذلك بغاية التيسير على كل الأشخاص بالعراق التعرف على الأسماء التي تم قبولها لتحصل على الدعم من هذا البرنامج وهذا يكون لتحسين الحياة المعيشية الخاصة بهم وإتاحة حياة كريمة ومناسبة لكل المواطنين، ومن الممكن أن تستعلم عن تلك الكشوفات باتباع الخطوات التي سوف نوضحها في هذا المقال.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الآن الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 بمنتهى السهولة باتباع الاتي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية من خلال النقر على هذا الرابط.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

انتقاء رقم الوجبة.

انتقاء المحافظة.

النقر على أيقونة بحث.

شروط استحقاق الحصول على دعم الرعاية الإجتماعية

توجد مجموعة من الشروط الضرورية التي يلزم أن تكون متوفرة في الشخص الذي يريد أن يحصل على دعم الرعاية الإجتماعية العراقية من ضمنها ما يلي: