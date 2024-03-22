رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي …. وزارة التضامن الإجتماعي

تتزايد عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024، التي تعد من أهم البطاقات التي يحرص على استخراجها عدد كبير من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة لما توفره من خدمات طبية، والتي تقدمه وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير عدد من الخدمات الطبية للكثير من المواطنين الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تقاصيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 …

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024، الذي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي، والذي يتم منحه للأشخاص من ذوي الإعاقة، والتي توفر عدد من الخدمات التي تضمن لهم الوصول إلى الكثير من الخدمات الطبية، وإليكم خطوات الإستعلام ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت .

اذخل على خدمات ذوي الإعاقة”.

اختر “كارت الخدمات المتكاملة”.

ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك تفاصيل الطلب المقدم لاستخراج الكارت.

من هي الفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت عن عدد من الفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة وهم: