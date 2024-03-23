أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، بحيث يسهل على جميع المواطنين المتقدمين في معرفة الكشوفات التي تم قبولها في الوجبة الجديدة من هذا البرنامج، وهو يأتي لتحسين حياتهم المعيشية وتوفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص، ويمكنك الإستعلام عن هذه الكشوفات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية 2024

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا للأتي:-

عليك التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرسمي.

ثم يتم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور وكذلك المحافظة التي يقيم بها المتقدم.

تحديد الوجبة الجديدة فيما بعد.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط استحقاق الحصول على دعم الرعاية؟

من أبرز شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، ما نص على الأتي:-

أن تكون عراقي الجنسية لكي يحق لك التقديم.

كذلك يجب وأن تكون مقيم دائم في دولة العراق.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

أن يتراوح أعمار المتقدمين من 18 إلى 60 عامًا لكي يحق لهم التقديم.

ألا يكون مسجلاً في أي برنامج من برامج الدعم.

الإلتزام بإرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول في الرعاية الاجتماعية.

قيمة منحة الرعاية الاجتماعية في العراق

وتبلغ قيمة منحة الرعاية الاجتماعية قرابة الـ 100 ألف دينار عراقي، مع مراعاة بأن عمليات الصرف تتم وقت توافر التمويل اللازم، خاصة وأن عدد كبير من المواطنين تقدموا لهذه الوجبة لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم التي أطلقتها حكومة العراق تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.