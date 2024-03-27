“من هنا”: خطوات الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق 2024

تيسيرا على المواطنين العراقيين قامت مديرية المرور العامة بتخصيص منصة إلكترونية حتى يتمكن المواطن العراقي من معرفة المخالفات الخاصة بالمركبة، وذلك عن طريق إستخدام الرقم الألماني والذي يمكن مالك المركبة من معرفة جميع تفاصيل المخالفات بكل سهولة، لذلك يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عبر مواقع التواصل عن كيفية الحصول على الرقم الألماني، ويمكن للمواطن الحصول على الرقم الألماني من خلال أقرب فرع خاص بمديريه المرور العامة.

الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني

تقوم الحكومة العراقية بالعمل بشتى الطرق عن كيفية التخفيف عن المواطن العراقي، ولهذا قامت مديرية المرور العامة بتخصيص منصة إلكترونية حتى يتمكن المواطنين من معرفة المخالفات الخاصة بمركباتهم، وذلك عن طريق مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الألماني وحتى يتمكن المواطن من معرفة المخالفات والغرامات الموقعة عليه توجد بعض الخطوات لابد من إتباعها نبينها فيما يلي:

أولا: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمديرية المرور العامة وهي بوابة أور الإلكترونية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة إسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى رقم الخاص بالمركبة.

ثالثا: الضغط على كلمة بحث.

رابعا: سيقوم الموقع بإظهار كافة المخالفات والغرامات الموقعة على المركبة مع تحديد نوع المخالفة مع ذكر الموقع الذي تمت فيه المخالفة.

كيفية تسديد غرامات مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الألماني

تيسيرا على المواطنين قامت المديرية العامة للمرور بعمل منصة إلكترونية خاصة حتى يتمكن المواطن العراقي من تسديد غرامات مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الألماني بالمركبة الخاصة به عن طريق بعض الخطوات نوضحها فيما يلي: