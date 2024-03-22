هنا الان التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وشروط التسجيل عبر وزارة الشؤون الاجتماعية eservices.social.gov.tn 

منحة 300 دينار التونسية 2024، حيث أصبح من الأمور السهلة الآن التقديم للحصول على منحة 300 دينار في تونس لعام 2024، عن طريق بعض الإجراءات، التى وضعتها الحكومة التونسية، والتي يجب اتباعها للتسجيل فى منحة 300 دينار وتقديم الطلب، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهها عدد كبير من المواطنين، داخل تونس ولتوفير حياة كريمة لهم، وتقوم الحكومة التونسية بتوجيه هذا الدعم بشكل أساسي للفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لبعض الشروط التي يجب توافرها للفئات المستفيدة، ومن خلال السطور التالية تستطيع الحصول على كيفية التسجيل وتجهيز بعض الأوراق الرسمية لهذا الغرض.

منحة 300 دينار التونسية 2023:

يتطلب التسجيل في منحة 300 دينار استيفاء الشروط التالية:

عدم وجود عمل للمتقدم في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يجب أن يكون ا لمتقدم يحمل الجنسية التونسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في تونس وغير مقيم في أي دولة أخرى.

يجب أن يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم من أي عمل أقل بشكل كبير من 180 دينار.

يجب أن يكون للمتقدم أطفال مسجلين في المدرسة.

يجب أن يكون المتقدم غير قادر على تسديد جميع نفقات المدرسة.

رابط الحصول على منحة 300 دينار التونسية:

للتسجيل في منحة 300 دينار، يرجى اتباع الخطوات التالية: