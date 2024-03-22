بعد تطبيق الزيادة الجديدة ……. تعرف على اسعار البنزين في مصر 2024

اسعار البنزين في مصر 2024، أعلنت الجريدة الرسمية المصرية صباح اليوم الموافق الجمعة 22 مارس 2024، عن قرار جديد للدكتور”مصطفى مدبولي” الذي يشغل منصب رئيس الوزراء والدكتور”طارق الملا” وزير البترول والثروة المعدنية، والخاص بتحديد أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة، ويأتي البنزين والسولار…..

موعد تطبيق اسعار البنزين الجديدة في مصر 2024

حيث نصت القرارات الجديدة على أن يتم العمل بها بداية من الساعة الثالثة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، وكانت لجنة التسعير التلقائي أعلنت عن تحريك سعر البنزين والسولار يأتي تماشياً مع الأسعار العالمية، وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن تأجيل تطبيق الزيادة لأكثر من مرة، وأشارت اللجنة إلى ، القرار جاء بسبب الارتفاع الملحوظ في اسعار النفط عالمياً بسبب الحرب على أوكرانيا، وبعدها على غزة .

حيث وصلت مخخصات دعم اسعار البنزن والسولار وعدد من المواد البترولية الأخرى حوالي 119 مليار و 419 مليون جنيه، في الموازنة العامة الحالية والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من يوليو الماضي، بزيادة بلغت حوالي 61 مليار و 325 مليو دميه.، وتستمر الحكومة المصرية في جهدها لتوصيل الغاز إلى المنازل لحوالي ما يقرب من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، أما الغاز الطبيعي فقد تم توصيله إلى 81 منطقة جديدة للمرة الأولى ومنها 33 محافظة بصعيد مصر.

اسعار البنزين في مصر 2024