“من هنا”: خطوات الإستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

في ظل سعيها الدائم للنهوض بالمجتمع العراقي أعلنت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة المالية عن سلم رواتب المتقاعدين بحد أقصى مليون ومئة ألف دينار عراقي، وتأتي تلك الخطوة من جانب الحكومة العراقية تكليلا للمجهودات التي قام ببذلها السادة المتقاعدين في خدمة البلاد طوال فترة عملهم، و للتحسين من المستوى المعيشي للفرد المتقاعد، و لعيش حياة كريمة في ظل الظروف الإقتصادية التي تجتاح العالم وغلاء الاسعار، و تأتى تلك الزيادة لتلبية احتياجات الأسرة العراقية.

سلم رواتب المتقاعدين الجديد في العراق

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن أن سلم رواتب المتقاعدين قد تم تغييره بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة والمقدرة ب 100,000 دينار عراقي يستفيد منها جميع المتقاعدين، فيما عدا الذين يتقاضون أكثر من مليون دينار عراقي، ونبين فيما يلي تلك التغييرات على سلم رواتب المتقاعدين:

أولا: المتقاعد الذي كان يحصل على 500 ألف دينار عراقي أصبح راتبه 600 ألف دينار عراقي.

ثانيا: المتقاعد الذي كان يحصل على 600 ألف دينار عراقي أصبح راتبه 700 ألف دينار عراقي.

ثالثا: المتقاعد الذي كان يتقاضى 700 ألف دينار عراقي أصبح راتبه 800 ألف دينار عراقي.

رابعا: المتقاعد الذي كان يحصل على 800 ألف دينار العراقي أصبح راتبه 900 ألف دينار عراقي.

خامسا: المتقاعد الذي كان يحصل على 900 ألف دينار عراقي أصبح راتبه مليون دينار عراقي.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين الجديد

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن أنه يمكن للسادة المتقاعدين الإستعلام عن الزيادة في الراتب الخاص بهم وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية العراقية ونوضح فيما يلى طريقة الإستعلام: