المال الحلال هيشتري أحلى تليفون.. مواصفات هاتف infinix note 40 pro.. شحن سلكي فائق السرعة

مواصفات هاتف infinix note 40 pro، بفخر، تعلن Infinix، العلامة التجارية المتميزة بتصميمها للمستهلكين الشباب، عن تحقيق إنجاز كبير في التزامها بتحديث البرامج، وذلك من خلال سلسلة Infinix Note 40 Pro، يمثل هذا التحول الكبير تغييرًا جذريًا في استراتيجية الشركة، حيث ستتمتع سلسلة Note 40 Pro بتحديثين رئيسيين لنظام Android، بالإضافة إلى استمرار تلقي التحديثات الأمنية على مدى 36 شهرًا على مستوى العالم.

مواصفات infinix note 40 pro

وفقًا لما ذكره موقع “nairametrics”، تأتي سلسلة Infinix Note 40 Pro، التي تشمل Note 40 Pro وNote 40 Pro 5G وNote 40 Pro+ 5G، مُجهزة بنظام Android 14 مُسبقًا، مع خطط للترقية إلى Android 16، وهذا يضمن للمستخدمين تجربة موثوقة وسلسة لفترة طويلة، مما يضمن استدامة أجهزتهم على المدى البعيد.

بالإضافة إلى التحديثات البرمجية، تتميز سلسلة Note 40 Pro بميزة All-Round Fast Charge 2.0، التي تدعمها شريحة إدارة الطاقة المطورة ذاتيًا من Infinix Cheetah X1.

توفر هذه الميزة تجربة شحن استثنائية، بما في ذلك الشحن السلكي فائق السرعة بقوة تصل إلى 100 واط، والشحن اللاسلكي المغناطيسي، وخيارات الشحن متعددة السرعات، مما يلبي احتياجات المستخدمين الذين يتطلعون إلى تقنيات الشحن المتقدمة.

فيما يتعلق بـ Note 40 Pro (الطراز الذي لا يدعم 5G)، يُشاع أنه يتضمن شريحة Helio G99 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 14. ويُفترض أن يكون مزودًا بشحن سلكي بقوة 70 واط وشحن لاسلكي بقوة 5 واط، وسيكون لديه شاشة بدقة FHD+ وكثافة 480 بكسل لكل بوصة.

سلسلة جديدة من infinix note 40

تم إطلاق Infinix Note 40 Pro 5G بتاريخ 18 مارس، إلى جانب سلسلة Note 40، حيث تضم السلسلة أيضًا Note 40 وNote 40 Pro وNote 40 Pro+، وظهر الهاتف بشكل واضح على واجهة Google Play وقاعدة بيانات BIS، حاملاً اسم الطراز X6851 ومعالج MediaTek Dimensity 7020، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، ستكون دقة شاشته 1080 × 2436 بكسل، وسيعمل بنظام Android 14 منذ البداية.