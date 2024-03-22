【﻿شوفك　اسمك　هسة】مظلتي كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 𝘀𝗽𝗮.𝗴𝗼𝘃.𝗶𝗾

أصدرت وزارة العمل تعليمات بشأن الوجبة الأخيرة، والتي يبحث الكثيرون اليوم عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث جاء من تعليمات الوزارة أنها بصدد الإعلان عن وجبة جديدة من وجبات الرعاية، لكن تنتظر لحين التوافق مع وزارة المالية لتغطية مبالغ الدعم المقدمة للمشمولين بالرعاية، كما أمه أكدت على المشمولين بالتأكد من استكمالهم الشروط واستحقاقهم الدعم قبل نزوله من خلال منصة مظلتي نبين لكم طريقة التأكد من استحقاق الدعم.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

من المهم أن تعرف أن الرعاية الاجتماعية موجه لفئات معية من المواطنين، تقصدهم الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب المختلفة، وقد وضعت لهم عدة شروط لاستحقاق الدعم والتي منها التالي:

عراقي الجنسية.

إثبات الإقامة وقضاء سنة في العراق قبل التقديم.

عدم وجود دخل ثابت أو قليل.

إحضار المستندات المطلوبة.

أرملة، مطلقة، منفصلة، مع وجود أولاد قاصرين.

إعاقة جسدية، سمعية، بصرية، ذهنية بنسبة: 40% فأكثر.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

استعلم عن اسمك من خلال منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي.

اضغط على نظام الحماية الاجتماعية.

اختر برامج الرعاية الاجتماعية.

ادخل البيانات الشخصية وحدد الوجبة.

اضغط استعلام وانتظر لحين تحميل الملفات ومن ثم استعلم عن اسماء الرعاية.

موعد نزول دعم الوجبة الأخيرة

يبحث الكثيرون عن موعد نزول الوجبة الأخيرة، في حين أن وزارة العمل لم يأت عنها كلام صريح عن موعد نزول الوجبة الأخيرة، ولعل التأخير الذي لحق بالوجبة الأخيرة هو كما صرحت الوزارة بعد وجود تغطية للدعم من قبل وزارة المالية، وإلى هذا الحين ننتظر صدور أي قرارات أخرى من الوزارة، كما نؤكد على المشمولين بالتوجه إلى منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.