تراجع مفاجئ في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية رغم زيادة أسعار الوقود

في تطور غير متوقع بالأسواق المصرية اليوم الجمعة، 22 مارس 2024، سجلت أسعار الحديد والأسمنت انخفاضًا ملحوظًا قبل بداية التعاملات، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة التسعير البترولية، وفقًا لأحدث البيانات من بوابة الأسعار المحلية والعالمية، شهد طن حديد عز تراجعًا بقيمة 555 جنيهًا، فيما شهدت أسعار الأسمنت أيضًا تراجعًا ملحوظًا، مما يسلط الضوء على تقلبات سوق مواد البناء في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.

تراجع أسعار الحديد في السوق المحلية واستقرار في أسعار الأسمنت

شهدت السوق المصرية اليوم تراجعا في أسعار طن الحديد في مختلف الشركات، بينما لم تُذكر تفاصيل محددة حول تغيرات أسعار الأسمنت، يأتي هذا التراجع في ظل التغييرات الاقتصادية المتواصلة، مؤثراً بشكل مباشر على قطاع البناء والتشييد.حديد الاستثماري: سجل انخفاضا بمقدار 407 جنيهات، ليصل إلى 48188 جنيهًا للطن.

حديد عز: تراجع بـ 555 جنيها، مسجلاً 50049 جنيهًا للطن.

حديد المصريين: ثبت عند 47500 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع.

حديد مصر ستيل: بلغ سعره 49750 جنيهًا.

حديد الكومي والمراكبي وعطية والعشري: استقرت أسعارهم عند 47000 جنيه و47500 جنيه للطن.

استقرار في أسعار الحديد العالمية مع تباين بسيط بين الأنواع

السوق العالمي للحديد يشهد اليوم استقراراً في الأسعار، مع وجود تفاوت طفيف بين متوسط سعر حديد التسليح والبليت. هذا التفاوت يعكس التغييرات الجارية في العرض والطلب على مستوى السوق العالمي.

حديد التسليح: متوسط السعر العالمي يصل إلى 544 دولارًا للطن، ما يشير إلى القيمة الراسخة لهذا المنتج في قطاع البناء والتشييد.

البليت: يُسجل متوسط سعر 515 دولارًا للطن، دلالة على أهميته كمادة أساسية في صناعة حديد التسليح وغيره من المنتجات الفولاذية.

انخفاض أسعار بعض أنواع الأسمنت واستقرار آخرى في السوق المحلية

شهدت السوق المحلية اليوم تباينًا في أسعار الأسمنت، مع تسجيل انخفاض لبعض الأنواع واستقرار لآخرى، ما يعكس التغيرات المستمرة في العرض والطلب.