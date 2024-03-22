على طريقة جدتي .. طريقة عمل كحك بالعجوة ناعم يدوب في الفم وبمقادير بسيطة مضبوطة

الكحك بالعجوة أو الملبن من الحلويات الأساسية للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأغلب البيوت تقوم بتحضيره في البيت بدلاً من شرائه من الخارج، اليوم جئنا إليكم بأسرار تحضير الكحك بالعجوة الناعم الدايب في الفم بمقادير مضبوطة وبأسرار الفلاحين.

طريقة عمل الكحك بالعجوة في البيت

من السهل جدًا أن يتم تحضير الكحك بالعجوة في البيت ولكي تنجح الوصفة لابد من توافر المقادير التالية:

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة من ماء الورد.

كيلو من الدقيق الأبيض ويكون بمعدل 6 أكواب.

نصف كيلو من السمن.

سوداني مجروش.

ملعقة من السمن.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف من اللبن البودرة.

ربع كوب من السكر.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الملح.

سمسم محمص.

خطوات التحضير

من أجل تحضير الكحك بالعجوة في البيت لابد من إتباع الخطوات التالية: