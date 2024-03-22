سلي أطفالك واسعديهم.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

تردد قناة طيور الجنة، قناة طيور الجنة تُعتبر واحدة من أفضل قنوات الأطفال على الإطلاق، حيث حققت نجاحات كبيرة بين جميع فئات المشاهدين، تتميز القناة بعرض محتوى ترفيهي وتعليمي متميز يلقى اهتماماً كبيراً من الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، بفضل تميز محتواها وأصالته، تبرز قناة طيور الجنة عن باقي قنوات الأطفال الأخرى، مما أدى إلى جذب جمهور واسع ومتنوع، لذا، يسعى العديد من المشاهدين إلى البحث عن تردد قناة طيور الجنة ليتمكنوا من إضافتها إلى جهاز التلفاز الخاص بهم والاستمتاع بمشاهدة برامجها المميزة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

تقدم قناة طيور الجنة ترددين للاستقبال، الأول على القمر الصناعي نايل سات والثاني على عرب سات. وفيما يلي تفاصيل كل تردد:

التردد الأول (نايل سات):

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الدقة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

التردد الثاني (عرب سات):

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310 ميجاهرتز.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الدقة: HD.

التشفير: مجانية.

مميزات قناة طيور الجنة