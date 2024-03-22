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وزارة الشئون الاجتماعية الليبية تحدد موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024 وأهم شروط المنحة

صورة lekaa lekaaمنذ يومين
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موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا
موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024، قدمت الحكومة الليبية العديد من السبل والدعم لتعزيز شأن مواطنيها وتمكينهم من مواجهة تحديات المعيشة، يستهدف هذا الدعم فئات محدودة ومتوسطة الدخل، ومن بين هذه المساعدات تأتي منحة الزوجة في ليبيا، بدأ التقديم على هذه المنحة في الربع الأخير من العام 2023، واستمر التقديم متاحًا حتى الوقت الحالي، يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه المنحة من خلال الفقرات التالية في المقال.

موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024

موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024، تنتظر العديد من العائلات المستفيدة من منحة الزوجة والأبناء إيداع مبلغ الدعم لكل من شهور يناير وفبراير ومارس، وفي هذا السياق، كشفت مصادر متعددة من وزارة الشؤون الاجتماعية أن مبالغ الدعم المتعلقة بالمنحة قد تم إرسالها إلى مصرف الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم تنزيل هذه المبالغ في بطاقات المستفيدين خلال الأسبوع المقبل.

موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا
موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

شروط منحة الزوجة والأبناء ليبيا

وزارة الشؤون الاجتماعية قد حددت بعض الشروط المتعلقة باستحقاق منحة الزوجة والأبناء، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

  • يجب أن يكون المستفيد من المنحة لبيبي الجنسية.
  • كما يجب أن يكون المستفيد مقيماً داخل البلاد بصورة إقامة دائمة.
  • يجب ألا يتجاوز عمر الأبناء في الأسرة والمعنيين بالدعم 18 عاماً.
  • كما يجب ألا يكون المستفيد من المنحة قد سبق له الحصول على أي دعم مالي من برامج الدعم الحكومية.
  • يجب على المتقدم أن يستوفي جميع الشروط المطلوبة، وأن يرفق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
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صورة lekaa lekaaمنذ يومين
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صورة lekaa

lekaa

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