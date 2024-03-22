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وزارة الشئون الاجتماعية الليبية تحدد موعد إيداع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024 وأهم شروط المنحة
شروط منحة الزوجة والأبناء ليبيا
وزارة الشؤون الاجتماعية قد حددت بعض الشروط المتعلقة باستحقاق منحة الزوجة والأبناء، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:
- يجب أن يكون المستفيد من المنحة لبيبي الجنسية.
- كما يجب أن يكون المستفيد مقيماً داخل البلاد بصورة إقامة دائمة.
- يجب ألا يتجاوز عمر الأبناء في الأسرة والمعنيين بالدعم 18 عاماً.
- كما يجب ألا يكون المستفيد من المنحة قد سبق له الحصول على أي دعم مالي من برامج الدعم الحكومية.
- يجب على المتقدم أن يستوفي جميع الشروط المطلوبة، وأن يرفق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.