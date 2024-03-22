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ℕ𝕆𝕎 للمتعثرين.. خطوات التسجيل في منصة إحسان 1445 وأهم الشروط المطلوبة

صورة lekaa lekaaمنذ يومين
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التسجيل في منصة إحسان
التسجيل في منصة إحسان

خطوات التسجيل في منصة إحسان 1445، زادت نسبة الاستفسارات من قِبَل المهتمين بالاستفادة من خدمات منصة إحسان نظرًا لحاجتهم الملحة، إذ يسعون للتسجيل فيها والاستفادة من الدعم الخيري المُقدم، تهدف المنصة إلى جمع التبرعات الخيرية من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وتقديمها للأسر المحتاجة، ولكن تم الإعلان عن الشروط الضرورية التي يجب تحقيقها للحصول على الدعم المطلوب، في هذا السياق، سنقدم لكم جميع الخطوات والشروط اللازمة للتسجيل في المنصة والاستفادة من خدماتها.

خطوات التسجيل في منصة إحسان 1445

اليكم خطوات التسجيل في منصة إحسان 1445:

  • الولوج إلى الصفحة الرسمية لمنصة إحسان.
  • ثم يتم النقر على رمز تسجيل الدخول.
  • اختيار “إنشاء حساب جديد”.
  • ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل الاسم، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول.
  • النقر على رمز التحقق.
  • ثم يتم اختيار “إنشاء الحساب”.
  • تفعيل الحساب عبر رسالة التحقق التي ستصلك عبر البريد الإلكتروني.
  •  تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الجديد.
التسجيل في منصة إحسان
التسجيل في منصة إحسان

شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد

هناك بعض الشروط التي يتعين تحقيقها للحصول على الدعم:

  • يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.
  • كما يجب أن يكون لدى المتقدم بريد إلكتروني نشط لسهولة التواصل.
  • يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في الجمعيات الخيرية المرتبطة بمنصة إحسان.
  • كما يجب توفير جميع المستندات الضرورية التي تثبت حاجة المتقدم للدعم.

كيفية التبرع إلى منصة إحسان

يمكن التبرع بسهولة من خلال إحدى الطرق التالية:

  •  بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 5005.
  • عبر زيارة موقع منصة إحسان والنقر على قسم “مشاريع”.
  • بعد ذلك، يتم إدخال المبلغ المراد التبرع به.
  • يتم النقر على “تبرع الآن”، ثم اختيار الطريقة المناسبة للدفع.
  • يمكن تحديد معلومات المرسل أو المرسل له بإدخال البيانات المناسبة.
  • بعد ذلك، يتم النقر على أيقونة “إرسال” لإتمام عملية التبرع.
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صورة lekaa lekaaمنذ يومين
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صورة lekaa

lekaa

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