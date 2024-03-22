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أسهل مما تتخيلي.. طريقة عمل السينابون بالمنزل مثل الجاهز بمكونات موجودة البيت
طريقة عمل السينابون بالمنزل مثل الجاهز، يُعَدّ السينابون من بين ألذ أصناف الحلويات الشهية، ويحظى بشعبية كبيرة لدى الكثيرين، حيث يتميز بشكله الجميل والمغري، ويقوم بتحديد طعمه الفريد القرفة التي تُعتبر المكون الأساسي له، يعود أصل السينابون إلى الثقافة الأمريكية، إلا أنه يُصنع اليوم ويتمتع بشعبية عالمية، حيث يمكن العثور عليه في مختلف دول العالم.
طريقة عمل السينابون بالمنزل مثل الجاهز
إليك طريقة عمل السينابون:
المكونات:
- 3 أكواب من الدقيق.
- 1 كوب من الماء الدافئ.
- ¼ كوب من زيت الطعام الفاخر.
- ⅓ كوب سكر.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، اخلط الدقيق الفاخر، السكر، البيكنج بودر، والملح.
- أضف الزيت والماء الدافئ إلى المزيج الجاف، وامزجهم جيدًا حتى تتكوّن عجينة.
- قم بإضافة الخميرة الفورية إلى العجينة، وامزج جيدًا حتى تتوزع بالتساوي.
- قم بعجن العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح ملساء ومتماسكة.
- غطّ العجينة واتركها تتخمر لمدة ١٥-٢٠ دقيقة في مكان دافئ حتى تتضاعف حجمها.
- بعد التخمير، قم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق إلى شكل مستطيل.
- ضع طبقة سميكة من الحشوة الفريدة المكونة من السكر والقرفة فوق العجينة.
- قم بلف العجينة بشكل محكم لتشكيل لفافة.
- اقطع اللفافة إلى شرائح متساوية بواسطة سكين حاد.
- ضع الشرائح في صينية فرن مبطنة بورق الخبز، واترك مسافة بين كل شريحة.
- اترك السينابون لترتاح لمدة ١٥-٢٠ دقيقة.
- سخن الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- اخبز السينابون في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة ٢٠-٢٥ دقيقة أو حتى يُحمر قليلاً.
- بعد الخبز، قم بتزيين السينابون بالصوص المفضل لديك، مثل الكريمة الخفق أو حتى الشوكولاتة.