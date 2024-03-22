أوبو بتقدم وحش جديد بسعر غير متوقع .. مواصفات هاتف Oppo F25 Pro ..

أعلنت شركة أوبو رسميًا عن هاتفها الجديد كليًا الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة وهوOppo F25 PRO الذي يأتي بهيكل رفيع وخفيف وتصميم مميز وبمواصفات رائعة وسعر غير قابل للتنافس مما يجعله خيار ممتاز لمن يبحثون عن هاتف ممتاز وبسعر مناسب، وفيما يلي نستعرض معكم كامل مواصفات هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Oppo F25 Pro

يحمل الهاتف عدد من المواصفات المميزة المتمثلة فيما يلي:

الشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة 1080×2412 بكسل مع سطوع يصل إلى 1100 وبجودة +FHD مع دعم لمعدل التحديث 120 هرتز. المعالج ثماني النواة من ميدياتك Dimensity 7050 بدقة تصنيع 6 نانو ميتر مع معالج رسومي Mali-G68 الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة من نوع F\2.4 الكاميرا الخلفية ثلاثية؛ الأولى والأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\1.7، الثانية خاصة بالتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f\2.2، الثالثة الخاصة بالماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f\2.4 البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط وتأتي بسعة 5000 مللي أمبير التخزين 128 / 256 جيجا بايت وتأتي من نوع UFS 3.1 الرام 8 جيجا رام من نوع LPDDR4x نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة أوبو ColorOS 14 الأمان والحماية يأتي الهاتف مزود بمستشعر بصمة ويأتي أسفل الشاشة، ويدعم كذلك فتح الهاتف بواسطة بصمة الوجه. الألوان الأحمر والأزرق

سعر هاتف أوبو F25 برو

تم إطلاق هاتف Oppo F25 Pro في الأسواق منذ يوم 4 مارس وقد سعرت شركة أوبو بالهند هذا الهاتف الجديد للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 290 دولار أمريكي والنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 315 دولار أمريكي، وأعلنت الشركة كذلك أنه لن يتم إصدار الهاتف بالأسواق العربية.