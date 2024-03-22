“هنا” رابط مباشر للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر من أكثر الأمور بحُا في الفترة الأخيرة نظرًا لوجود عدد كبير من سيدات الجزائر يرغبون بالاستفادة من هذه المنحة التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل تحت رعاية الحكومة الجزائرية، علمًا بأن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لمساعدة المواطنين في ظل غلاء المعيشة، خلال الأسطر التالية سنوضح رابط وخطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل عن الخطوات التي لابد من إتباعها من أجل التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، على أن تأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

من الصفحة الرئيسي يتم اختيار منحة المرأة الماكثة في البيت.

تحديد الولاية التي تتبع لها المرأة.

العمل على إدخال كل البيانات المطلوبة بدقة عالية.

كما يجب أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات.

انقر على تقديم طلب.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل عدد من الشروط التي لابد من استيفاؤها من أجل الحصول على تلك المنحة، وتأتي الشروط على النحو التالي:

يبدأ التسجيل من عمر 15 عام فيما فوق.

على المتقدمة أن تكون حاملة للجنسية الجزائرية.

التواجد الدائم على الأراضي الجزائرية.

عدم وجود مصدر دخل ثابت.

ألا تكون عاملة في القطاع العام أو الخاص.

علمًا أنه يوجد عدد من الأوراق والمستندات التي لابد من توافرها عند التقديم، وتأتي تلك الأوراق على النحو التالي: