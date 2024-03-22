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أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالبورصة والأسواق تشهد زيادة طفيفة
تتزايد أهمية متابعة أسعار السلع الأساسية في حياة الناس، ومن بين هذه السلع تأتي أسعار الدواجن التي تشكل جزءًا أساسيًا من غذاء الكثير من الأسر وفي هذا السياق، أظهرت الأسواق والبورصة تحركات طفيفة في أسعار الدواجن خلال يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 ووفقًا لأحدث تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية، شهدت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا طفيفًا قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق حيث ارتفع سعر الفراخ البيضاء بقيمة جنيه واحد للكيلو وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع قد يبدو بسيطًا، إلا أنه يلقي الضوء على تقلبات أسعار الدواجن وتأثيرها على
أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة
- تشهد أسعار الدواجن في مصر تحركات ملحوظة خلال الفترة الحالية. وبحسب آخر التحديثات، بدأ سعر الفراخ البيضاء اليوم بنحو 96 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 107 و106 جنيهات للكيلو. وهذا يعكس ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الفراخ البيضاء.
- أما بالنسبة للفراخ البلدي، فقد سجلت أسعار تتراوح بين 117 و120 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل إلى 133 جنيهًا للمستهلك. وهذا يشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الفراخ البلدي في السوق المصرية.
- أما بالنسبة للبط البلدي، فقد وصل سعره إلى ما بين 125 و135 جنيهًا للكيلو، مما يعكس ارتفاعًا في أسعاره أيضًا.
- وفيما يتعلق بالفراخ الساسو، فقد بلغ سعرها اليوم 110 جنيهات للكيلو في البورصة، وتتراوح أسعار البيع للمستهلك بين 115 و125 جنيهًا للكيلو. وهذا يشير إلى استقرار أسعار الفراخ الساسو في السوق.
- أما بالنسبة للحم الأمهات، فقد تراوح سعره بين 83 جنيهًا للكيلو في حالة الدواجن البيضاء، و133 جنيهًا في حالة الدواجن البلدي. ويعكس هذا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار لحم الدواجن البيضاء والبلدي.
- سجل سعر البانيه تراوحًا ما بين 190 و200 جنيه للكيلو. بالمقابل، سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 115 و120 جنيهًا، وسعر صدور الدجاج تراوح ما بين 135 و145 جنيهًا.
- وفيما يتعلق بأسعار البيض، سجلت الكرتونة من البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 150 جنيهًا، ويصل سعره للمستهلك بمبلغ قدره 160 جنيهًا أما البيض الأحمر، فقد سجل سعر الكرتونة حوالي 151 جنيهًا، ويصل سعره للمستهلك بمبلغ قدره 162 جنيهًا. أما البيض البلدي، فقد سجل سعر الكرتونة ما يقرب من 160 جنيهًا، ويصل سعره للمستهلك بمبلغ قدره 170 جنيهًا.