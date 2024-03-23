افرحو يا اهل الريف المباني فتحت؟.. اليكم الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة في قانون البناء الجديد 2024

تصدرت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن قانون البناء الجديد 2024، وجاء ذلك بعد القرار الذي كان قد تم إصداره من قبل رئيس الجمهورية عن وقف عمليات البناء لفترة محددة، والذي استمر لمدة وصلت إلى حوالي 3 سنوات متواصلة، وسوف يتم الاستئناف مرة أخرى وفي القانون الجديد للبناء أصبح بالإمكان التقديم للحصول على تصاريح لإتمام البناء، وذلك من خلال رفع طلب أخذ ترخيص لبناء مبنى مرخص يحتوي على جميع المرافق التي يحتاج إليها الأفراد.

قانون البناء الجديد 2024

أعلنت وزارة التنمية المحلية مؤخراً عن قانون البناء الجديد 2024، والذي أتاح لجميع المواطنين إمكانية البناء على الأراضي الخاصة بهم عن طريق أخذ تصريح بذلك، ويكون هذا بعد القيام بتقديم الطلب، ومن ثم سداد الرسوم المطلوبة، وتتضمن تلك الرسوم 2000 جنية على الموافقة الأولية ومعاينة الأرض المراد البناء عليها، و700 جنية الرسوم الخاصة بالتصاريح الهندسية، وأخيرًا رسوم التأمين الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها 2.5 % من التكاليف الشاملة، ويوجد أيضاً الرسوم الخاصة بالمكتب الهندسي الذي يقوم بفحص مكان البناء، وقد تزيد أو تقل هذه الرسوم بناء على مساحة المبنى.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء 2024

تم تحديد مجموعة من المستندات وهي التي يتم تقديمها لطلب الترخيص، وتحتوي هذه المستندات والوثائق على ما يلي: