عاجل .. رفع أسعار البنزين والسولار في مصر تعرف على الأسعار الجديدة بعد الزيادة

منذ قليل قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر رفع سعر البنزين والسولار ليأتي هذا القرار متماشيًا مع الأسعار العالمية على أن يتم تحريك السعر لجنيه واحد فقط، علمًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد رفض طلب الحكومة بزيادة الأسعار في نوفمبر الماضي واكتفى بزيادة البنزين فقط، وخلال الأسطر التالية سنوضح الأسعار بعد الرفع.

أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة

كما سبقنا وذكرنا أن لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع سعر البنزين والسولار لجنيه واحد، لتأتي الأسعار على النحو التالي:

لتر السولار وصل إلى 10 جنيهات.

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام من المستودع للمستهلك من 75 جنيهًا إلى 100 جنيهًا.

بنزين 80 وصل إلى 11 جنيهًا.

بنزين 92 وصل إلى 12.5 جنيهًا.

أما سعر السولار وصل إلى 10 جنيهات.

أسطوانة الغاز من 75 جنيه إلى 100 جنيه.

علمًا بأن اللجنة تقوم بتحريك السعر وفقًا لالتزامها بما قررته في يوليو 2029 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، علمًا بأن هذه الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي سواء بالارتفاع أو الانخفاض كل ربع سنة.

أسعار البنزين الجديدة اليوم الجمعة 22 مارس 2024

منذ قليل أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك أسعار البنزين والسولار، ووفقًا للزيادة فإن أسعار البنزين اليوم الجمعة 22 مارس 2024 بنزين 80 وصل إلى 11 جنيه أما سعر بنزين 92 وصل إلى 12.5 جنيه أما بالنسبة إلى بنزين 95 وصل إلى 13.5 جنيه، أما سعر السولار وصل إلى 10 جنيه.