“بعد زيادة أسعار الوقود في مصر”.. الحكومة تعلن القائمة الجديدة للبنزين والسولار والبوتاجاز

في خطوة جديدة تؤكد على التغيرات الاقتصادية المستمرة، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن زيادة في أسعار البنزين والسولار وإسطوانات البوتاجاز، وذلك في بيان صحفي أصدرته اليوم، هذه الزيادة، التي تأتي ضمن سلسلة من التعديلات الاقتصادية، تستهدف تحقيق التوازن المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إليكم تفاصيل الأسعار الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ فورًا، مع التأكيد على أهمية التكيف مع هذه التغيرات للمواطنين والقطاعات الاقتصادية على حد سواء.

الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار الوقود

في ضوء التحديثات الأخيرة من الحكومة المصرية، تشهد أسعار الوقود زيادة ملحوظة، تشمل البنزين بأنواعه المختلفة والسولار، في خطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاقتصادية المستهدفة للتعامل مع التحديات المالية الراهنة، إليكم تفاصيل الزيادة الجديدة:

بنزين 80 كان: 10 جنيهات للتر. أصبح: 11 جنيهًا للتر.

بنزين 92 كان: 11.50 جنيهًا للتر. أصبح: 12.50 جنيهًا للتر.

بنزين 95 كان: 12.50 جنيهًا للتر. أصبح: 13.50 جنيهًا للتر.

السولار كان: 8.25 جنيهًا للتر. أصبح: 10 جنيهات للتر.



رفع أسعار إسطوانات البوتاجاز

في تطور جديد يؤثر على الاقتصاد المنزلي، قامت الحكومة المصرية برفع أسعار إسطوانات البوتاجاز، معلنة عن زيادة من 75 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للإسطوانة، هذا القرار يأتي كجزء من استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار النفط الذي تأثر بشكل مباشر بالأحداث الجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك الحرب على غزة والصراع الروسي الأوكراني.

زيادة مخصصات دعم الطاقة في الموازنة العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية

في تطور لافت ضمن السياسة الاقتصادية المصرية، تبين من الموازنة العامة الحالية، التي بدأ تطبيقها في أول يوليو الماضي، أن مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى قد شهدت زيادة ملحوظة، الأرقام الصادرة توضح وصول هذه المخصصات إلى 119 مليار و419 مليون جنيه، مما يعكس زيادة قدرها 61 مليار و325 مليون جنيه مقارنة بالفترات السابقة.