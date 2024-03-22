بتعليق عربي .. رابط تحميل لعبة بيس 2024  EFootball PE بدون نت لهواتف الاندرويد والآيفون

تعد لعبة بيس هي الأشهر نظرًا لتطورها المستمر وبالتالي تلبي رغبات اللاعبين من محبي ألعاب كرة القدم لذلك هي من أفضل الألعاب الرياضية التي يمكن تحميلها على هواتف الاندرويد والآيفون وتتمتع اللعبة بجرافيك ذو مستوى عالي والذي يمنح اللعبة واقعية عالية، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح طريقة تحميل لعبة بيس 2024 بدون نت.

تحميل لعبة بيس 2024 EFootball PES

يجدر بالذكر أن لعبة EFootball PES هي واحدة من أفضل الألعاب الرياضية واللعبة مثيرة وواقعية إلى حد كبير والمميز أنها لا تحتاج لاتصال لإنترنت من أجل الاستمتاع بها، والقائمين على اللعبة حريصين على تطوير الجرافيك الخاص بها من وقت لأخر وإضافة كل ما هو جديد في عالم كرة القدم، وإليكم خطوات اللعبة على الاندرويد:

في البداية يتم زيارة الموقع الرسمي للعبة EFootball PES.

اختيار أحدث نسخة APK من أجل التنزيل.

اتبع كل التعليمات التي ستظهر أمامك من أجل تثبيت اللعبة على الهاتف.

أما بالنسبة إلى متطلبات تشغيل اللعبة على أجهزة الاندرويد تأتي على النحو التالي:

لابد من تحميل محاكي للأندرويد من أجل تشغيل اللعبة وهو ZArchiver.

تنزيل ملف save Data & PES 23.

تحميل لعبة بيس PES eFootball 2024 للايفون

أما بالنسبة إلى خطوات تحميل لعبة بيس على الأيفون تأتي على النحو التالي: