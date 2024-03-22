” تصريح هام جدا نصائح بتأجيل الشراء”.. توقعات بانخفاض أسعار السيارات خلال الربع القادم 

في تصريح جديد يحمل أنباء سارة لعشاق السيارات، أعلن أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بالشعبة العامة للسيارات، عن توقعات بانخفاض أسعار السيارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، هذا الإعلان يأتي كنصيحة ذهبية للمقبلين على شراء سيارة جديدة، مؤكدًا على أن الفترة الحالية قد لا تكون الأمثل لاتخاذ قرار الشراء، مع توقعات بفرص أفضل وأسعار أكثر جاذبية في القريب العاجل.

تخفيضات ملحوظة في أسعار السيارات

في تصريحات موسعة خلال ظهوره في برنامج “صناع القرار” على قناة “صدى البلد” مساء الخميس، أشار أمير هلالي إلى بدء الشركات في إطلاق عروض وتخفيضات جذابة على أسعار السيارات، هذه الخطوة، التي تأتي في إطار استعداد السوق لموجة التغيرات القادمة، تعد مؤشرًا على محاولة الشركات استقطاب المزيد من العملاء وتحفيز الطلب قبل الانخفاض المتوقع في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

أمير هلالي يتوقع استمرار العروض والتخفيضات في أسعار السيارات لمدة ثلاثة أشهر قادمة، بهدف تحقيق استقرار في السوق وتمهيد الطريق لانخفاض الأسعار المرتقب، في نفس الإطار، أشاد بمبادرة “سيارات المصريين بالخارج”، المعفاة من الجمارك، مؤكدًا على نجاحها الكبير وقدرتها على تلبية احتياجات المغتربين المصريين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من مثل هذه المبادرات في السابق، يعتبر هلالي هذه المبادرة خطوة إيجابية تعزز من جاذبية السوق المصري للسيارات وتسهم في دعم المواطنين المصريين في الخارج.