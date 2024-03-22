أسعار عملات دول بريكس مقابل الجنيه المصري – الجمعة 22 مارس 2024

في ظل الأهمية المتزايدة لمعرفة سعر صرف عملات دول بريكس أمام الجنيه المصري، خاصة بعد انضمام مصر إلى هذا التكتل الاقتصادي البارز، يلتزم موقع البديل بتقديم أسعار الصرف في تعاملات اليوم الجمعة 22-3-2024. يأتي ذلك كجزء من سعينا لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والأخبار الاقتصادية العاجلة، محليًا وعالميًا، لجمهورنا الكريم.

تحديثات سعر الصرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية

في آخر تحديثات البنك المركزي المصري، نقدم لكم أحدث أسعار صرف الجنيه المصري مقابل مجموعة من العملات الأجنبية الهامة، مشيرين إلى أهمية هذه المعلومات للمتعاملين في السوق المالي والمهتمين بالشؤون الاقتصادية.

الريال السعودي الشراء: 12.74 جنيه. البيع: 12.77 جنيه.

الدرهم الإماراتي الشراء: 13.1 جنيه. البيع: 13.4 جنيه.

اليوان الصيني الشراء: 6.60 جنيه. البيع: 6.66 جنيه.

الروبل الروسي الأسعار تظل متوقعة للتحديث.



أحدث أسعار الجنيه المصري مقابل عملات دولية مختارة

تواصل السوق المالية تقديم تحديثات حيوية بخصوص أسعار صرف الجنيه المصري مقابل عدد من العملات الدولية، هذه المعلومات تعد حاسمة للمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وإليكم أبرز الأسعار المسجلة في تعاملات اليوم: