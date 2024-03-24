هتعمليه أحلى من المحلات بكتير.. طريقة اقتصادية لعمل الأرز باللبن والكريمة في البيت

طريقة عمل الأرز باللبن، يعتبر الأرز باللبن من أكثر أطباق الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشقها الأطفال والكبار وإذا كنتي غير بارعه في طهيه وتقديمه سنقوم بالتحدث عن طريقة عمل الأرز باللبن بطريقتين مختلفة وبهذه الطريقتين يمكنك الامتناع نهائياً من شرائها من المحلات ويمكنك تجهيزها لأطفالك في أي وقت وتعتبر من أسهل وأسرع الطرق لطهي الأرز باللبن وبمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت.

طريقة عمل الأرز باللبن

الكثير من السيدات لا يستطيعوا طهي الأرز باللبن لأولادهم لذلك سنقوم بالتحدث عن طريقة عمل الأرز باللبن بالمكونات الاقتصادية:

أولاً نغسل الأرز جيداً بالماء ثم نصفيه تماماً.

نضع الأرز في وعاء كبير ونضع معه ماء على النار بدرجة حرارة متوسطة حتى يتشرب الماء نهائياً.

ثم نقوم بإضافة ملعقتين من الفانيليا نصف كيلو من الحليب وجوز الهند “اختيارياً”.

نقلب المكونات مع بعضها ثم نضع القليل من النشا ونستمر في التقليب حتى يتكاثف الخليط.

وفي النهاية ارفع الوعاء من على النار ونضعه في أطباق ونقدمه بألف هنا.

طريقة عمل الأرز باللبن والكريمة

بعد أن قمنا بالتحدث عن طريق عمل الأرز بلبن سنقوم بالتحدث عن طريقة عمل الأرز باللبن والكريمة ببعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي: